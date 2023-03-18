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https://sputnikarabic.ae/20230318/مسؤول-في-حزب-الله-لـ-سبوتنيك-أمريكا-لن-تبقى-المتحكم-الأول-في-غرب-آسيا-1074889795.html
مسؤول في حزب الله لـ "سبوتنيك": أمريكا لن تبقى المتحكم الأول في غرب آسيا
مسؤول في حزب الله لـ "سبوتنيك": أمريكا لن تبقى المتحكم الأول في غرب آسيا
أكد مسؤول في حزب الله اللبناني أن المتغيرات الإقليمية المتسارعة، التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط، تصبّ في صالح الشعوب العربية. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:43+0000
2023-03-18T15:43+0000
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وقال أمين سر العلاقات العربية في "حزب الله" اللبناني، عباس قدوح، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المتغيرات "تدفع إلى ميزان قوى جديد لن تكون فيه الولايات المتحدة الأمريكية المتحكم الأول في غرب آسيا".وأوضح قدوح على هامش الجلسة الطارئة التي تعقدها الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في العاصمة السورية دمشق، أن "عقد الاجتماع يأتي كمحاولة من قبل الأحزاب العربية لاستنهاض الشعوب العربية ولمساندة سوريا ضد العقوبات الاقتصادية الغربية على شعبها".وأضاف: "تحاول أمريكا بعقوباتها الاقتصادية أن تأخذ من سوريا ما لم تسطيع أخذه بالحرب العسكرية".وتابع القايدي في حزب الله: "لكن الشعب السوري صمد أمام الجميع وهو قادر على تحقيق الإنجاز الكبير في كسر العقوبات كما الانتصار العسكري الذي حققه خلال السنوات الماضية ضد الأرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20230314/حزب-الله-الاتفاق-الإيراني-السعودي-ضربة-قاضية-للمشروع-الصهيوني-1074746291.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله

مسؤول في حزب الله لـ "سبوتنيك": أمريكا لن تبقى المتحكم الأول في غرب آسيا

15:43 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكد مسؤول في حزب الله اللبناني أن المتغيرات الإقليمية المتسارعة، التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط، تصبّ في صالح الشعوب العربية.
وقال أمين سر العلاقات العربية في "حزب الله" اللبناني، عباس قدوح، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المتغيرات "تدفع إلى ميزان قوى جديد لن تكون فيه الولايات المتحدة الأمريكية المتحكم الأول في غرب آسيا".
وأوضح قدوح على هامش الجلسة الطارئة التي تعقدها الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في العاصمة السورية دمشق، أن "عقد الاجتماع يأتي كمحاولة من قبل الأحزاب العربية لاستنهاض الشعوب العربية ولمساندة سوريا ضد العقوبات الاقتصادية الغربية على شعبها".
وأضاف: "تحاول أمريكا بعقوباتها الاقتصادية أن تأخذ من سوريا ما لم تسطيع أخذه بالحرب العسكرية".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
"حزب الله": الاتفاق الإيراني السعودي ضربة قاضية للمشروع الصهيوني
14 مارس, 20:43 GMT
وتابع القايدي في حزب الله: "لكن الشعب السوري صمد أمام الجميع وهو قادر على تحقيق الإنجاز الكبير في كسر العقوبات كما الانتصار العسكري الذي حققه خلال السنوات الماضية ضد الأرهاب".
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