https://sputnikarabic.ae/20230318/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-زيارة-أوغلو-إلى-مصر-خطوة-مهمة-نحو-منطقة-أكثر-استقرارا-1074892260.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيارة أوغلو إلى مصر خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا
مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيارة أوغلو إلى مصر خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا
أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بالزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر، اليوم السبت، والتي تأتي بعد قطيعة دامت... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T17:04+0000
2023-03-18T17:04+0000
2023-03-18T17:04+0000
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وكتب على "تويتر": "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة اليوم للاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري، وهي أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات".وأشار سوليفان إلى أن زيارة أوغلو "خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا"، بحسب قوله.واستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق اليوم، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.وحث وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".وأضاف "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال".وتابع "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على العمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أمس الجمعة، أن الزيارة التي سيجريها تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إلى أن زيارة تشاووش أوغلو تدشين لإطلاق حوار معمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول لتفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين".يأتي هذا بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي زار فيها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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https://sputnikarabic.ae/20230318/شكري-نعمل-من-أجل-تطبيع-العلاقات-مع-تركيا-وبدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1074879455.html
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مصر, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
مصر, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيارة أوغلو إلى مصر خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا
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أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بالزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر، اليوم السبت، والتي تأتي بعد قطيعة دامت 10 سنوات بين البلدين.
وكتب على "تويتر": "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة اليوم للاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري، وهي أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات".
وأشار سوليفان إلى أن زيارة أوغلو "خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا"، بحسب قوله.
واستقبل وزير الخارجية المصري
، سامح شكري، في وقت سابق اليوم، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.
وحث وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.
وقال تشاووش أوغلو
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".
وأضاف "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال".
وتابع "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".
من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على العمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أمس الجمعة، أن الزيارة التي سيجريها تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إلى أن زيارة تشاووش أوغلو تدشين لإطلاق حوار معمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول لتفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين".
يأتي هذا بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري
إلى تركيا، والتي زار فيها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.