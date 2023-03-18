https://sputnikarabic.ae/20230318/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تدعو-إلى-حظر-الرحلات-الجوية-فوق-روسيا-1074875483.html
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا
كشفت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أن شركات الطيران الأمريكية دعت الكونغرس الأمريكي إلى منع الشركات الجوية الأجنبية المنافسة من التحليق عبر المجال الجوي الروسي. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T09:05+0000
2023-03-18T09:05+0000
2023-03-18T09:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071656882_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_1aaba1a0093a4f12888a02d19e6ee763.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بسبب فقدان المسارات القطبية التي توفر الوقت والوقود اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى تغيير خطط الرحلات عبر المحيط الهادئ.وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى أيضا إلى تقليل عدد الركاب والبضائع وتأجيل إطلاق أكثر من عشر مسارات مخطط لها إلى مومباي وطوكيو وسيئول ومدن أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الصين-مهتمة-بزيادة-عدد-رحلات-الطيران-إلى-روسيا-1073673487.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071656882_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_381ad39afec6a8e178b3d904252a10b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أن شركات الطيران الأمريكية دعت الكونغرس الأمريكي إلى منع الشركات الجوية الأجنبية المنافسة من التحليق عبر المجال الجوي الروسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بسبب فقدان المسارات القطبية التي توفر الوقت والوقود اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى تغيير خطط الرحلات عبر المحيط الهادئ.
وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى أيضا إلى تقليل عدد الركاب والبضائع وتأجيل إطلاق أكثر من عشر مسارات مخطط لها إلى مومباي وطوكيو وسيئول ومدن أخرى.