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https://sputnikarabic.ae/20230318/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تدعو-إلى-حظر-الرحلات-الجوية-فوق-روسيا-1074875483.html
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا
كشفت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أن شركات الطيران الأمريكية دعت الكونغرس الأمريكي إلى منع الشركات الجوية الأجنبية المنافسة من التحليق عبر المجال الجوي الروسي. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T09:05+0000
2023-03-18T09:05+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بسبب فقدان المسارات القطبية التي توفر الوقت والوقود اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى تغيير خطط الرحلات عبر المحيط الهادئ.وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى أيضا إلى تقليل عدد الركاب والبضائع وتأجيل إطلاق أكثر من عشر مسارات مخطط لها إلى مومباي وطوكيو وسيئول ومدن أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الصين-مهتمة-بزيادة-عدد-رحلات-الطيران-إلى-روسيا-1073673487.html
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العالم
العالم

وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا

09:05 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASمطار أديس أبابا بول الدولي في أثيوبيا
مطار أديس أبابا بول الدولي في أثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
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كشفت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أن شركات الطيران الأمريكية دعت الكونغرس الأمريكي إلى منع الشركات الجوية الأجنبية المنافسة من التحليق عبر المجال الجوي الروسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بسبب فقدان المسارات القطبية التي توفر الوقت والوقود اضطرت شركات الطيران الأمريكية إلى تغيير خطط الرحلات عبر المحيط الهادئ.
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
الصين مهتمة بزيادة عدد رحلات الطيران إلى روسيا
18 فبراير, 01:08 GMT
وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى أيضا إلى تقليل عدد الركاب والبضائع وتأجيل إطلاق أكثر من عشر مسارات مخطط لها إلى مومباي وطوكيو وسيئول ومدن أخرى.
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