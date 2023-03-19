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https://sputnikarabic.ae/20230319/آرسنال-يعزز-صدارته-بالدوري-الإنجليزي-بفوز-كبير-على-كريستال-بالاس-4-1-1074921930.html
آرسنال يعزز صدارته بالدوري الإنجليزي بفوز كبير على كريستال بالاس 4-1
آرسنال يعزز صدارته بالدوري الإنجليزي بفوز كبير على كريستال بالاس 4-1
واصل أرسنال سلسلة نتائجه الإيجابية من خلال الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج" نسخة موسم... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T16:46+0000
2023-03-19T16:46+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
منوعات
رياضة
آرسنال
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ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات"، تقدم جابرييل مارتينيلي لمصلحة آرسنال في الدقيقة 28، قبل أن ينجح بوكايو ساكا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينهي "الجانرز" أحداث الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (2-0).وفي الشوط الثاني، عزز جرانيت تشاكا النتيجة لمصلحة آرسنال في الدقيقة 55، قبل أن يسجل جيفري شلوب هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 63.وعاد بوكايو ساكا ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لمصلحة فريقه في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 69 نقطة، ليوسع الفارق مع مانشستر سيتي لثمان نقاط، إلا أن السيتي لديه مباراة مؤجلة ضد فريق ويست هام يونايتد.في المقابل، واصل فريق كريستال بالاس سلسلة نتائجه السيئة، ليتلقى الخسارة الـ13 في الموسم الحالي، ويصبح مركز الفريق في الترتيب الـ12 برصيد 27 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20230312/أرسنال-يكتسح-فولهام-بثلاثية-نظيفة-ويواصل-تصدره-للدوري-الإنجليزي-1074645667.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, منوعات, رياضة, آرسنال
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, منوعات, رياضة, آرسنال

آرسنال يعزز صدارته بالدوري الإنجليزي بفوز كبير على كريستال بالاس 4-1

16:46 GMT 19.03.2023
© AP Photo / Frank Augsteinآرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023
آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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واصل أرسنال سلسلة نتائجه الإيجابية من خلال الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج" نسخة موسم 2022 - 2023.
ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات"، تقدم جابرييل مارتينيلي لمصلحة آرسنال في الدقيقة 28، قبل أن ينجح بوكايو ساكا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينهي "الجانرز" أحداث الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (2-0).
وفي الشوط الثاني، عزز جرانيت تشاكا النتيجة لمصلحة آرسنال في الدقيقة 55، قبل أن يسجل جيفري شلوب هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 63.
قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
مجتمع
أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي
12 مارس, 18:07 GMT
وعاد بوكايو ساكا ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لمصلحة فريقه في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 69 نقطة، ليوسع الفارق مع مانشستر سيتي لثمان نقاط، إلا أن السيتي لديه مباراة مؤجلة ضد فريق ويست هام يونايتد.
في المقابل، واصل فريق كريستال بالاس سلسلة نتائجه السيئة، ليتلقى الخسارة الـ13 في الموسم الحالي، ويصبح مركز الفريق في الترتيب الـ12 برصيد 27 نقطة.
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