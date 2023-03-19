عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230319/إحياء-لتقليد-متوارث-الإمارات-تعود-لمدفع-إفطار-رمضان-1074916695.html
"إحياء لتقليد متوارث".. الإمارات تعود لمدفع إفطار رمضان
"إحياء لتقليد متوارث".. الإمارات تعود لمدفع إفطار رمضان
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، إعادة استخدام مدفع إفطار شهر رمضان في المدن الإماراتية المختلفة، وذلك مع بداية الشهر الكريم هذا العام. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T14:16+0000
2023-03-19T14:27+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101469/00/1014690093_0:533:4866:3270_1920x0_80_0_0_cc340123ebc850ca91dfaaec247e2b19.jpg
وقالت قيادة الوحدات المساندة التابعة للوزارة في بيان إن مدافع الإفطار ستتواجد في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين.وأضافت على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ذلك يأتي "إحياء لتقليد متوارث وحفاظًا على العادات والتقاليد والتمسـك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه".وأشارت إلى أن مدفع شهر رمضان أصبح "تقليدًا اعتاد على مشاهدته أبناء الإمارات والمقيمين في الدولة خلال الشهر الكريم إيذاناً بانتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار مع أذان المغرب".ويختلف علماء الآثار حول بداية تاريخ استخدام مدفع رمضان، إلا أنهم يجمعون على أن مصر كانت مهدا لانطلاقه.وهناك روايتان في هذا الصدد، الأولى تقول إن والي مصر محمد علي الكبير كان يقوم بتجربة عدة مدافع حربية حديثة وتزامن إطلاقها في نفس لحظة غروب الشمس وأذان المغرب من فوق القلعة الكائنة في حي مصر القديمة جنوب القاهرة، فاعتقد الصائمون أن هذا تقليد جديد، واعتادوا عليه، وطلبوا من الحاكم أن يستمر هذا التقليد خلال شهر رمضان في وقت الإفطار والسحور.أما الرواية الثانية فترجع استخدام المدفع إلى عام 859 هجريا (1455 ميلاديا) لا ووقتها، كان يتولى الحكم في مصر والعثماني يدعى خوشقدم، وكان جنوده يقومون باختبار مدفع جديد جاء هدية للسلطان من صديق ألماني، وكان الاختبار يتم أيضًا في وقت غروب الشمس، فظن المصريون أن السلطان استحدث هذا التقليد الجديد لإبلاغ المصريين بموعد الإفطار، وطلبوا من الوالي استمرار إطلاقه وهو ما أقنعته به زوجته التي كانت تدعى "الحاجة فاطمة" فأطلق بعض الأهالي اسمها على المدفع.
https://sputnikarabic.ae/20210412/مدفع-رمضان-يعود-للإطلاق-وقت-الإفطار-من-قلعة-صلاح-الدين-لأول-مرة-من-30-عاما-صور-1048669433.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/ضمن-10-ضوابط-خلال-رمضان-السعودية-تسمح-بـ-موائد-الإفطار-وتمنع-بث-الصلوات-1074287623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101469/00/1014690093_0:0:4360:3270_1920x0_80_0_0_493fca2ce396f782a1a60523c9e67f6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات
أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات

"إحياء لتقليد متوارث".. الإمارات تعود لمدفع إفطار رمضان

14:16 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 14:27 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Emrah Gurelرمضان في تركيا
رمضان في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، إعادة استخدام مدفع إفطار شهر رمضان في المدن الإماراتية المختلفة، وذلك مع بداية الشهر الكريم هذا العام.
وقالت قيادة الوحدات المساندة التابعة للوزارة في بيان إن مدافع الإفطار ستتواجد في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين.
وأضافت على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ذلك يأتي "إحياء لتقليد متوارث وحفاظًا على العادات والتقاليد والتمسـك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه".
رمضان في بوسنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2021
مجتمع
مدفع رمضان يعود للإطلاق وقت الإفطار من قلعة صلاح الدين لأول مرة من 30 عاما.. صور
12 أبريل 2021, 23:41 GMT
وأشارت إلى أن مدفع شهر رمضان أصبح "تقليدًا اعتاد على مشاهدته أبناء الإمارات والمقيمين في الدولة خلال الشهر الكريم إيذاناً بانتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار مع أذان المغرب".
ويختلف علماء الآثار حول بداية تاريخ استخدام مدفع رمضان، إلا أنهم يجمعون على أن مصر كانت مهدا لانطلاقه.
رمضان في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
ضمن 10 ضوابط خلال رمضان.. السعودية تسمح بـ "موائد الإفطار" وتمنع بث الصلوات
3 مارس, 21:07 GMT
وهناك روايتان في هذا الصدد، الأولى تقول إن والي مصر محمد علي الكبير كان يقوم بتجربة عدة مدافع حربية حديثة وتزامن إطلاقها في نفس لحظة غروب الشمس وأذان المغرب من فوق القلعة الكائنة في حي مصر القديمة جنوب القاهرة، فاعتقد الصائمون أن هذا تقليد جديد، واعتادوا عليه، وطلبوا من الحاكم أن يستمر هذا التقليد خلال شهر رمضان في وقت الإفطار والسحور.
أما الرواية الثانية فترجع استخدام المدفع إلى عام 859 هجريا (1455 ميلاديا) لا ووقتها، كان يتولى الحكم في مصر والعثماني يدعى خوشقدم، وكان جنوده يقومون باختبار مدفع جديد جاء هدية للسلطان من صديق ألماني، وكان الاختبار يتم أيضًا في وقت غروب الشمس، فظن المصريون أن السلطان استحدث هذا التقليد الجديد لإبلاغ المصريين بموعد الإفطار، وطلبوا من الوالي استمرار إطلاقه وهو ما أقنعته به زوجته التي كانت تدعى "الحاجة فاطمة" فأطلق بعض الأهالي اسمها على المدفع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала