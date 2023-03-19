https://sputnikarabic.ae/20230319/السفير-الروسي-لدى-ألمانيا-موقف-برلين-من-مذكرة-اعتقال-بوتين-يكشف-عن-الرغبة-في-التصعيد-1074909645.html
السفير الروسي لدى ألمانيا: موقف برلين من مذكرة "اعتقال" بوتين يكشف عن الرغبة في التصعيد
السفير الروسي لدى ألمانيا: موقف برلين من مذكرة "اعتقال" بوتين يكشف عن الرغبة في التصعيد
أعلن السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف، اليوم الأحد، أن موقف الحكومة الألمانية بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T10:55+0000
2023-03-19T10:55+0000
2023-03-19T10:56+0000
روسيا
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وكتب السفير الروسي نيتشايف على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام": "تصريحات غير مسؤولة لبعض المسؤولين الألمان حول دعمهم واستعدادهم للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية غير الشرعي والسخيف تماما".وأعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أنه سيتم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته لألمانيا.ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية تصريحات الوزير بوشمان، الذي قال بهذا الصدد: "أتوقع أن تتصل المحكمة الجنائية الدولية بسرعة بالانتربول وكذلك بالدول المشاركة وتطلب منهم الامتثال لهذا الطلب وبعد ذلك ستضطر ألمانيا إلى اعتقال الرئيس بوتين".وأضاف الوزير بالقول: "ذلك سيحصل في حال قام بوتين بدخول الأراضي الألمانية وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".وتابع بوشمان بالقول إنه سيفي بمتطلبات المحكمة الجنائية الدولية إذا "وطأت قدم بوتين الأراضي الألمانية"، لأن البلاد تخضع لاختصاص المحكمة.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230319/وزير-العدل-الألماني-ستضطر-ألمانيا-إلى-اعتقال-بوتين-في-حال-دخوله-أراضي-البلاد-1074907532.html
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روسيا
السفير الروسي لدى ألمانيا: موقف برلين من مذكرة "اعتقال" بوتين يكشف عن الرغبة في التصعيد
10:55 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف، اليوم الأحد، أن موقف الحكومة الألمانية بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أمر مثير للقلق ويظهر رغبة في زيادة تصعيد الصراع مع موسكو.
وكتب السفير الروسي نيتشايف على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام":
"تصريحات غير مسؤولة لبعض المسؤولين الألمان حول دعمهم واستعدادهم للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية غير الشرعي والسخيف تماما".
وأضاف السفير بالقول: "تثير هذه التصريحات قلقًا بالغًا وتشير إلى أي مدى هم بعيدون عن الواقع في رغبتهم بزيادة تصعيد الصراع مع روسيا".
وأعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أنه سيتم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته لألمانيا.
ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية
تصريحات الوزير بوشمان، الذي قال بهذا الصدد: "أتوقع أن تتصل المحكمة الجنائية الدولية بسرعة بالانتربول وكذلك بالدول المشاركة وتطلب منهم الامتثال لهذا الطلب وبعد ذلك ستضطر ألمانيا إلى اعتقال الرئيس بوتين".
وأضاف الوزير بالقول: "ذلك سيحصل في حال قام بوتين بدخول الأراضي الألمانية وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع بوشمان بالقول إنه سيفي بمتطلبات المحكمة الجنائية الدولية إذا "وطأت قدم بوتين الأراضي الألمانية"، لأن البلاد تخضع لاختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.