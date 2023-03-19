https://sputnikarabic.ae/20230319/وزير-العدل-الألماني-ستضطر-ألمانيا-إلى-اعتقال-بوتين-في-حال-دخوله-أراضي-البلاد-1074907532.html
وزير العدل الألماني: ستضطر ألمانيا إلى اعتقال بوتين في حال دخوله أراضي البلاد
وزير العدل الألماني: ستضطر ألمانيا إلى اعتقال بوتين في حال دخوله أراضي البلاد
أعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أنه سيتم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته لألمانيا. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:30+0000
2023-03-19T09:30+0000
2023-03-19T09:43+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية تصريحات الوزير بوشمان، الذي قال بهذا الصدد: "أتوقع أن تتصل المحكمة الجنائية الدولية بسرعة بالانتربول وكذلك بالدول المشاركة وتطلب منهم الامتثال لهذا الطلب وبعد ذلك ستضطر ألمانيا إلى اعتقال الرئيس بوتين".وتابع بوشمان بالقول إنه سيفي بمتطلبات المحكمة الجنائية الدولية إذا "وطأت قدم بوتين الأراضي الألمانية"، لأن البلاد تخضع لاختصاص المحكمة.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام":"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
https://sputnikarabic.ae/20230317/زاخاروفا-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشأن-الاعتقال-لا-معنى-لها-بالنسبة-لروسيا---1074859703.html
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العالم
وزير العدل الألماني: ستضطر ألمانيا إلى اعتقال بوتين في حال دخوله أراضي البلاد
09:30 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 09:43 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أنه سيتم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته لألمانيا.
ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية
تصريحات الوزير بوشمان، الذي قال بهذا الصدد: "أتوقع أن تتصل المحكمة الجنائية الدولية بسرعة بالانتربول وكذلك بالدول المشاركة وتطلب منهم الامتثال لهذا الطلب وبعد ذلك ستضطر ألمانيا إلى اعتقال الرئيس بوتين".
وأضاف الوزير بالقول: "ذلك سيحصل في حال قام بوتين بدخول الأراضي الألمانية وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع بوشمان بالقول إنه سيفي بمتطلبات المحكمة الجنائية الدولية إذا "وطأت قدم بوتين الأراضي الألمانية"، لأن البلاد تخضع لاختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام":
"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية
بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".