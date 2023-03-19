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https://sputnikarabic.ae/20230319/المكسيك-العثور-على-جثث-5-نساء-متفحمة-وسط-البلاد-1074902309.html
المكسيك... العثور على جثث 5 نساء متفحمة وسط البلاد
المكسيك... العثور على جثث 5 نساء متفحمة وسط البلاد
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، العثور على جثث متفحمة لخمس نساء كن مفقودات وسط المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف ضد النساء في البلاد. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T04:37+0000
2023-03-19T04:54+0000
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وكانت ست نساء، تتراوح أعمارهن بين 19 و48 عاما، قد فُقدن في السابع من مارس/آذار الجاري في سيلايا في غواناخواتو، وهي ولاية تقع وسط المكسيك، تتعايش فيها قطاعات الصناعة والسياحة مع عنف عصابات الجريمة المنظمة.وأعلن المدعي العام، كارلوس زاماريبا، في مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف ستة أشخاص، أقروا بانتمائهم إلى عصابة إجرامية في ولاية تاموليباس شمال شرقي البلاد.وأضاف المدعي العام، أن الأطباء الشرعيين يواصلون البحث عن "أدلة"، فيما يحاول التحقيق تحديد دوافع هذه الجريمة.والحادث هو الثالث في الولاية في ظرف أقل من أربعة أشهر، بعد حادثين راح ضحيتهما أكثر من 15 شخصا، بينهم ست نساء.وتعاني الولاية الواقعة وسط المكسيك من تفشي عنف العصابات الإجرامية، وتعد الأعنف في المكسيك، حيث سجلت العام الماضي 2.1 جريمة في كل 100 ألف نسمة، وهو مستوى قياسي قياسا بالمعدل الوطني البالغ 7.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة.
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المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, جثث, العثور على جثث, العثور على جثث, حرق الجثث
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, جثث, العثور على جثث, العثور على جثث, حرق الجثث

المكسيك... العثور على جثث 5 نساء متفحمة وسط البلاد

04:37 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / Claudio Cruzمراسم الاحتفال بمهرجان "توريتو" التقليدي (الثور الصغير)، للألعاب النارية في تولتيبيك، المكسيك، في 8 مارس 2023.
مراسم الاحتفال بمهرجان توريتو التقليدي (الثور الصغير)، للألعاب النارية في تولتيبيك، المكسيك، في 8 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Claudio Cruz
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أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، العثور على جثث متفحمة لخمس نساء كن مفقودات وسط المكسيك، في واحدة من أسوأ حوادث العنف ضد النساء في البلاد.
وكانت ست نساء، تتراوح أعمارهن بين 19 و48 عاما، قد فُقدن في السابع من مارس/آذار الجاري في سيلايا في غواناخواتو، وهي ولاية تقع وسط المكسيك، تتعايش فيها قطاعات الصناعة والسياحة مع عنف عصابات الجريمة المنظمة.
وأعلن المدعي العام، كارلوس زاماريبا، في مؤتمر صحفي، أنه تم توقيف ستة أشخاص، أقروا بانتمائهم إلى عصابة إجرامية في ولاية تاموليباس شمال شرقي البلاد.
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
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وأضاف المدعي العام، أن الأطباء الشرعيين يواصلون البحث عن "أدلة"، فيما يحاول التحقيق تحديد دوافع هذه الجريمة.
والحادث هو الثالث في الولاية في ظرف أقل من أربعة أشهر، بعد حادثين راح ضحيتهما أكثر من 15 شخصا، بينهم ست نساء.
وتعاني الولاية الواقعة وسط المكسيك من تفشي عنف العصابات الإجرامية، وتعد الأعنف في المكسيك، حيث سجلت العام الماضي 2.1 جريمة في كل 100 ألف نسمة، وهو مستوى قياسي قياسا بالمعدل الوطني البالغ 7.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة.
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