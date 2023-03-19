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https://sputnikarabic.ae/20230319/بعد-12-عاما-إعادة-افتتاح-القنصلية-السعودية-في-دمشق-1074924426.html
بعد 12 عاما... إعادة افتتاح القنصلية السعودية في دمشق
بعد 12 عاما... إعادة افتتاح القنصلية السعودية في دمشق
كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T17:02+0000
2023-03-19T17:02+0000
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وقالت المصادر أن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك.وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.وتابعت المصادر: هنالك جهود (روسية- إماراتية) بذلت في الغرف المغلقة تخللها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخراً إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والمملكة السعودية، على خلفية التقارب (السعودي/ الايراني).وتوقعت المصادر أن يتم إعادة افتتاح القنصلية السعودية بعد عيد الفطر القادم، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا يلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد.وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/السعودية-تكشف-عن-عمل-عربي-لصياغة-حوار-سيتم-لا-محالة-مع-سوريا-1074609476.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, السعودية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, السعودية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

بعد 12 عاما... إعادة افتتاح القنصلية السعودية في دمشق

17:02 GMT 19.03.2023
© Sputnik . BASHER ZABADNAشكري من دمشق: كل الدعم لسوريا بمواجهة كارثة الزلزال
شكري من دمشق: كل الدعم لسوريا بمواجهة كارثة الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . BASHER ZABADNA
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حصري
كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.
وقالت المصادر أن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك.
وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
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وتابعت المصادر: هنالك جهود (روسية- إماراتية) بذلت في الغرف المغلقة تخللها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخراً إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والمملكة السعودية، على خلفية التقارب (السعودي/ الايراني).
وتوقعت المصادر أن يتم إعادة افتتاح القنصلية السعودية بعد عيد الفطر القادم، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا يلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
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