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تركيا تعلن تحييد قيادي في وحدات "حماية الشعب" الكردية شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد قيادي في وحدات "حماية الشعب" الكردية شمالي سوريا
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأحد، تحييد قيادي في وحدات "حماية الشعب" الكردية بمدينة حلب، شمالي سوريا. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:21+0000
2023-03-19T09:24+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وكشفت الاستخبارات التركية، في بيان "تم تحييد محمد يلدريم مسؤول الشؤون المالية بوحدات حماية الشعب الكردية في مدينتي حلب وتل رفعت شمالي سوريا".وتابع البيان "قام فريق خاص من المخابرات التركية بتحييد يلدريم الملقب بـ "حمزة كوباني" في 24 شباط/ فبراير الماضي، بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا".وذكر البيان أن القيادي الكردي انضم إلى منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة بـ "الإرهابية" في تركيا عام 1986.ولفت البيان إلى أن يلدريم، دخل إلى الأراضي السورية في عام 2015، بعد تنفيذه عمليات إرهابية في تركيا والعراق، واستلم المهام المالية في وحدات "حماية الشعب".وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230312/وزير-الدفاع-التركي-ننتظر-من-دمشق-تفهم-موقفنا-تجاه-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-1074632673.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, العالم, العالم العربي, الأخبار

تركيا تعلن تحييد قيادي في وحدات "حماية الشعب" الكردية شمالي سوريا

09:21 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأحد، تحييد قيادي في وحدات "حماية الشعب" الكردية بمدينة حلب، شمالي سوريا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وكشفت الاستخبارات التركية، في بيان "تم تحييد محمد يلدريم مسؤول الشؤون المالية بوحدات حماية الشعب الكردية في مدينتي حلب وتل رفعت شمالي سوريا".

وتابع البيان "قام فريق خاص من المخابرات التركية بتحييد يلدريم الملقب بـ "حمزة كوباني" في 24 شباط/ فبراير الماضي، بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا".
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وذكر البيان أن القيادي الكردي انضم إلى منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة بـ "الإرهابية" في تركيا عام 1986.

ولفت البيان إلى أن يلدريم، دخل إلى الأراضي السورية في عام 2015، بعد تنفيذه عمليات إرهابية في تركيا والعراق، واستلم المهام المالية في وحدات "حماية الشعب".

وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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