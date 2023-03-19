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https://sputnikarabic.ae/20230319/صحيفة-إدارة-بايدن-تستأنف-ترحيل-الروس-من-الولايات-المتحدة-1074904704.html
صحيفة: إدارة بايدن تستأنف ترحيل الروس من الولايات المتحدة
صحيفة: إدارة بايدن تستأنف ترحيل الروس من الولايات المتحدة
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية استأنفت قرار ترحيل المواطنين الروس من الولايات المتحدة إلى بلادهم. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:08+0000
2023-03-19T07:10+0000
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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القرار اتخذ على أعلى المستويات في واشنطن، وتجلى من خلال إعلان وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية مواصلة عمليات الترحيل إلى دول مختلفة، بما في ذلك روسيا.وأضافت الصحيفة أن عمليات ترحيل المواطنين الروس بدأت بشكل هادئ وتحت الأضواء في انعكاس واضح للموقف الذي اتخذته السلطات الأمريكية قبل عام مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، تعرض شاب روسي جاء إلى الولايات المتحدة في محاولة لتجنب التعبئة الجزئية لترحيل مفاجئ إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230318/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تدعو-إلى-حظر-الرحلات-الجوية-فوق-روسيا-1074875483.html
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صحيفة: إدارة بايدن تستأنف ترحيل الروس من الولايات المتحدة

07:08 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynoldsاحتجاجات في واشنطن على إمدادات السلاح لأوكرانيا بعنوان "ارفعوا أيديكم عن الصين وروسيا"
احتجاجات في واشنطن على إمدادات السلاح لأوكرانيا بعنوان ارفعوا أيديكم عن الصين وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
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كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية استأنفت قرار ترحيل المواطنين الروس من الولايات المتحدة إلى بلادهم.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القرار اتخذ على أعلى المستويات في واشنطن، وتجلى من خلال إعلان وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية مواصلة عمليات الترحيل إلى دول مختلفة، بما في ذلك روسيا.
مطار أديس أبابا بول الدولي في أثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدعو إلى حظر الرحلات الجوية فوق روسيا
أمس, 09:05 GMT
وأضافت الصحيفة أن عمليات ترحيل المواطنين الروس بدأت بشكل هادئ وتحت الأضواء في انعكاس واضح للموقف الذي اتخذته السلطات الأمريكية قبل عام مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، تعرض شاب روسي جاء إلى الولايات المتحدة في محاولة لتجنب التعبئة الجزئية لترحيل مفاجئ إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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