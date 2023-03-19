https://sputnikarabic.ae/20230319/صحيفة-إدارة-بايدن-تستأنف-ترحيل-الروس-من-الولايات-المتحدة-1074904704.html
صحيفة: إدارة بايدن تستأنف ترحيل الروس من الولايات المتحدة
صحيفة: إدارة بايدن تستأنف ترحيل الروس من الولايات المتحدة
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية استأنفت قرار ترحيل المواطنين الروس من الولايات المتحدة إلى بلادهم. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:08+0000
2023-03-19T07:08+0000
2023-03-19T07:10+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القرار اتخذ على أعلى المستويات في واشنطن، وتجلى من خلال إعلان وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية مواصلة عمليات الترحيل إلى دول مختلفة، بما في ذلك روسيا.وأضافت الصحيفة أن عمليات ترحيل المواطنين الروس بدأت بشكل هادئ وتحت الأضواء في انعكاس واضح للموقف الذي اتخذته السلطات الأمريكية قبل عام مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، تعرض شاب روسي جاء إلى الولايات المتحدة في محاولة لتجنب التعبئة الجزئية لترحيل مفاجئ إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230318/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تدعو-إلى-حظر-الرحلات-الجوية-فوق-روسيا-1074875483.html
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العالم
صحيفة: إدارة بايدن تستأنف ترحيل الروس من الولايات المتحدة
07:08 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية استأنفت قرار ترحيل المواطنين الروس من الولايات المتحدة إلى بلادهم.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القرار اتخذ على أعلى المستويات في واشنطن، وتجلى من خلال إعلان وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية مواصلة عمليات الترحيل إلى دول مختلفة، بما في ذلك روسيا.
وأضافت الصحيفة أن عمليات ترحيل المواطنين الروس بدأت بشكل هادئ وتحت الأضواء في انعكاس واضح للموقف الذي اتخذته السلطات الأمريكية قبل عام مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، تعرض شاب روسي جاء إلى الولايات المتحدة في محاولة لتجنب التعبئة الجزئية لترحيل مفاجئ إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.