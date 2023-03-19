https://sputnikarabic.ae/20230319/غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-غزو-العراق-قرار-خاطئ-بعد-20-عاما-1074903958.html

غالبية الأمريكيين يرون أن غزو العراق "قرار خاطئ" بعد 20 عاما

غالبية الأمريكيين يرون أن غزو العراق "قرار خاطئ" بعد 20 عاما

كشفت نتائج استطلاع رأي، أنه بعد مرور عقدين من الزمن، على الغزو الأمريكي للعراق، لا تعتقد ‏غالبية الشعب الأمريكيين أن بلادهم اتخذت القرار الصحيح بغزو بغداد.‏ 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T06:40+0000

2023-03-19T06:40+0000

2023-03-19T06:45+0000

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ففي استطلاع أجراه موقع "أكسيوس" الأمريكي، بالتعاون مع شركة الأبحاث "إبسوس"، تبين أن 61% من المشاركين الأمريكيين، يعتقدون أن غزو العراق "قرار خاطئ".بينما يعتقد 31% فقط من الأمريكيين أن حرب العراق جعلت أمريكا أكثر أمانا، فيما يرى 36% أن الولايات المتحدة كانت على حق في الغزو.ومع ذلك، هناك انقسام واضح على مستوى الأحزاب، إذ يعتقد 58% من الجمهوريين أن أمريكا كانت محقة في الغزو، مقارنة بـ 26% من الديمقراطيين.أما على مستوى الأمريكيين الأصغر سنا، على وجه الخصوص، فيرون أن الولايات المتحدة لم يكن لها الحق في غزو العراق.في 17 مارس/ آذار عام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إنذارا نهائيا بأن بلاده ستتخذ عملا عسكريا، إذا لم يغادر الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، العراق في غضون 48 ساعة، وفي 19 من الشهر نفسه، بدأت القنابل تتساقط على بغداد، وفي اليوم التالي، بدأت القوات الأمريكية غزو العراق بريا.ولفتت "أكسيوس" إلى أن "الغزو كان مثيرا للجدل للغاية في الخارج، لكنه شاع بشكل كبير في استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث في فبراير 2003، والذي خلص أن 66% من الأمريكيين وافقوا على العمل العسكري في العراق، و26% فقط رفضوا.ومع ذلك، بررت إدارة بوش الغزو، على أساس أن الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، لم يتم العثور عليها قط.كما اعتقد 57% من الأمريكيين في ذلك الوقت بالخطأً، أن صدام لعب دورا في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول ، بحسب مركز "بيو".

https://sputnikarabic.ae/20230205/منتظر-الزيدي-ادعاءات-باول-الكاذبة-دفع-العراق-ثمنها-باهظا-وأمريكا-خرجت-من-بغداد-بـالحذاء-1073106507.html

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