https://sputnikarabic.ae/20230319/نائب-ترامب-توجيه-اتهام-للرئيس-السابق-مقلق-للغاية-لكن-لن-يتم-التسامح-مع-العنف-1074905175.html
نائب ترامب: توجيه اتهام للرئيس السابق "مقلق للغاية" لكن لن يتم التسامح مع العنف
نائب ترامب: توجيه اتهام للرئيس السابق "مقلق للغاية" لكن لن يتم التسامح مع العنف
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتبر توجيه اتهام (محتمل) للأخير "مقلق للغاية". 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:28+0000
2023-03-19T07:28+0000
2023-03-19T07:28+0000
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وأضاف بنس في تصريحات للصحفيين، في دي موين، بولاية أيوا الأمريكية، أمس السبت، أن "فكرة اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة لي مثل عشرات الملايين من الأمريكيين"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.واعتبر بنس أن "ذلك يحدث بشكل خاص في ما يبدو أنه بيئة مشحونة سياسيا في نيويورك، حيث قام المدعي العام والمسؤولين المنتخبين الآخرين فعليا بحملة لمقاضاة الرئيس السابق".وأضاف: "لا أحد فوق القانون، أنا واثق من أن الرئيس ترامب يمكنه الاعتناء بنفسه".لكن شدد بنس في حديثه كذلك أنه "لن يتم التسامع مع العنف"، ردا على دعوة ترامب لأنصاره للاحتجاج و"استعادة الأمة" وفق تعبيره، بعد إعلانه أمس، أنه قد يتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل.وكتب ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه يتوقع أن يتم اعتقاله يوم 21 مارس/ آذار الجاري، فيما يتعلق بتحقيق المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، بشأن سداده أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، عن التحدث عن علاقتها المزعومة معه خلال حملته الرئاسية لعام 2016.وكان مايك بنس قد وبّخ ترامب، الأسبوع الماضي، لدوره في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، قائلا إنه "مخطئ" لمزاعمه بأنه يملك السلطة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ذلك اليوم.جاءت تصريحات مايك بنس، بعد أن قدم محاميه طلبا للقاضي الأسبوع الماضي، بعدم استدعائه أمام هيئة محلفين فيدرالية، للإدلاء بشهادته المتعلقة بأحداث 6 يناير.
https://sputnikarabic.ae/20230318/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يعتبر-اعتقال-ترامب-انتقاما-سياسيا-ويصدر-توجيها-1074891047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نائب ترامب: توجيه اتهام للرئيس السابق "مقلق للغاية" لكن لن يتم التسامح مع العنف
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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتبر توجيه اتهام (محتمل) للأخير "مقلق للغاية".
وأضاف بنس في تصريحات للصحفيين، في دي موين، بولاية أيوا الأمريكية، أمس السبت، أن "فكرة اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة لي مثل عشرات الملايين من الأمريكيين"، وفقا لصحيفة
"ذا هيل" الأمريكية.
واعتبر بنس أن "ذلك يحدث بشكل خاص في ما يبدو أنه بيئة مشحونة سياسيا في نيويورك، حيث قام المدعي العام والمسؤولين المنتخبين الآخرين فعليا بحملة لمقاضاة الرئيس السابق".
وأضاف: "لا أحد فوق القانون، أنا واثق من أن الرئيس ترامب يمكنه الاعتناء بنفسه".
لكن شدد بنس في حديثه كذلك أنه "لن يتم التسامع مع العنف"، ردا على دعوة ترامب لأنصاره للاحتجاج و"استعادة الأمة" وفق تعبيره، بعد إعلانه أمس، أنه قد يتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل.
وكتب ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه يتوقع أن يتم اعتقاله
يوم 21 مارس/ آذار الجاري، فيما يتعلق بتحقيق المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، بشأن سداده أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، عن التحدث عن علاقتها المزعومة معه خلال حملته الرئاسية لعام 2016.
وكان مايك بنس قد وبّخ ترامب، الأسبوع الماضي، لدوره في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، قائلا إنه "مخطئ" لمزاعمه بأنه يملك السلطة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ذلك اليوم.
وأردف أن "التاريخ سيحمّل دونالد ترامب
مسؤولية ما حدث، لقد كان مخطئا".
جاءت تصريحات مايك بنس، بعد أن قدم محاميه طلبا للقاضي الأسبوع الماضي، بعدم استدعائه أمام هيئة محلفين فيدرالية، للإدلاء بشهادته المتعلقة بأحداث 6 يناير.