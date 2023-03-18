https://sputnikarabic.ae/20230318/بعد-20-عاما-على-غزو-العراق-هل-ندم-منتظر-الزيدي-على-إلقاء-الحذاء-في-وجه-بوش-1074882265.html

ترامب: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء وأدعو أنصاري للاحتجاج

ترامب: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء وأدعو أنصاري للاحتجاج

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، داعيا أنصاره للاحتجاج. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T12:00+0000

2023-03-18T12:00+0000

2023-03-18T12:30+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066443992_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_4fbd8279a9bec08522d854eb5508e1cb.jpg

ويزعم ترامب في منشور له عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه سيُعتقل يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس/ آذار الجاري، بسبب مزاعم بأنه دفع للنجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التكتم على علاقتهما المزعومة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وجاء في بيان ترامب:يأتي ذلك، بعد أكثر من 6 سنوات من مزاعم تتناول دفع محامي ترامب لدانيالز أموالا، مقابل التكتم على هذه القضية، إذ يفكر المدعون العامون في نيويورك حاليا فيما إذا كان يجب أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات.ويزعم ترامب في منشوره على "تروث سوشيال"، أن مكتب المدعي العام في مانهاتن، سوف يعتقله يوم الثلاثاء بسبب هذه الاتهامات.ووصف ترامب من يحاولون إلقاء القبض عليها، بأنهم "فاسدون وسياسيون للغاية"، وأكد أن دفع أموال الصمت المزعومة لستورمي دانيالز هي "قصة خيالية قديمة بالكامل".وفي الأسبوع الماضي، تمت دعوة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، من أجل الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حيث أدلى مساعده منذ فترة طويلة والمحامي السابق، مايكل كوهين، بشهادته يوم الاثنين الماضي.وفي حال ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لترامب، فسيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.وكان دونالد ترامب نشر، أمس الجمعة، أول منشور له على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، بعد أن تم رفع الحظر عن حسابه.

https://sputnikarabic.ae/20230318/تقرير-يزعم-أن-ترامب-تلقى-17-هدية-غير-معلنة-من-السعودية-هل-أثرت-على-سياسة-واشنطن-1074872977.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار