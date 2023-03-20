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الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران
فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران و8 مسؤولين بينهم قضاة ونواب ورجال دين ورئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T17:33+0000
2023-03-20T17:33+0000
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وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "فرض تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الثمانية وجمّد أصول المجلس الأعلى للثورة الثقافية بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".وأضاف البيان أن "المجلس هو هيئة تعيين سياسات النظام التي روجت للعديد من المشاريع التي تقوض حرية الفتيات والنساء، وتضع قيودا على ملابسهن وتعليمهن، كما ميزت قراراتها ضد الأقليات"، حسب قوله.وتشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).
https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-تفرض-عقوبات-على-23-شخصا-و13-كيانا-أوروبيا-1073850386.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

17:33 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران و8 مسؤولين بينهم قضاة ونواب ورجال دين ورئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "فرض تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الثمانية وجمّد أصول المجلس الأعلى للثورة الثقافية بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".
وأضاف البيان أن "المجلس هو هيئة تعيين سياسات النظام التي روجت للعديد من المشاريع التي تقوض حرية الفتيات والنساء، وتضع قيودا على ملابسهن وتعليمهن، كما ميزت قراراتها ضد الأقليات"، حسب قوله.
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
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وتشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عاما).
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