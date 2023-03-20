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السلطات الجزائرية تنتشل 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين
السلطات الجزائرية تنتشل 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين
تمكنت عناصر حرس السواحل في ولاية سكيكدة الجزائرية، بالتعاون مع عناصر الحماية المدنية، من انتشال 9 جثث لشبان مهاجرين غير شرعيين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T10:03+0000
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية: "إن حرس الحدود والحماية المدنية أنقذت، اليوم الإثنين، كذلك 2 آخرين كانا على قيد الحياة من عرض البحر قبالة شاطئ واد بيبي غربي ولاية سكيكدة".وأفادت المعلومات الأولية بأن المهاجرين الذين لا يزال عدد منهم مفقودًا، كانوا قد غادروا على متن زورق صيد من أحد شواطئ غرب سكيكدة، قبل أن يتعرضوا إلى حادث بسبب تقلب الأحوال الجوية.وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التونسية إلقاء وحدات الحرس الوطني القبض على 151 شخصًا من أفريقيا جنوب الصحراء، جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع قناة "نسمة".وذكر البيان أن وحدات الحرس الوطني التي تعمل في تطاوين، والقصرين، وقبلي، ونابل، وسوسة، وبنعروس، وباجة، وزغوان، وجندوبة والمنستير، تمكنت يوم السبت الماضي، من ضبط 151 شخصًا من جنسيات أفريقية، وأوضح البيان أن عملية توقيف المهاجرين غير النظاميين تأتي في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بريطانيا-ورواندا-توقعان-نسخة-محدثة-لاتفاقية-ترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1074906043.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم

السلطات الجزائرية تنتشل 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين

10:03 GMT 20.03.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
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تمكنت عناصر حرس السواحل في ولاية سكيكدة الجزائرية، بالتعاون مع عناصر الحماية المدنية، من انتشال 9 جثث لشبان مهاجرين غير شرعيين.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية: "إن حرس الحدود والحماية المدنية أنقذت، اليوم الإثنين، كذلك 2 آخرين كانا على قيد الحياة من عرض البحر قبالة شاطئ واد بيبي غربي ولاية سكيكدة".
وأفادت المعلومات الأولية بأن المهاجرين الذين لا يزال عدد منهم مفقودًا، كانوا قد غادروا على متن زورق صيد من أحد شواطئ غرب سكيكدة، قبل أن يتعرضوا إلى حادث بسبب تقلب الأحوال الجوية.
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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أمس, 08:20 GMT
وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات التونسية إلقاء وحدات الحرس الوطني القبض على 151 شخصًا من أفريقيا جنوب الصحراء، جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع قناة "نسمة".
وذكر البيان أن وحدات الحرس الوطني التي تعمل في تطاوين، والقصرين، وقبلي، ونابل، وسوسة، وبنعروس، وباجة، وزغوان، وجندوبة والمنستير، تمكنت يوم السبت الماضي، من ضبط 151 شخصًا من جنسيات أفريقية، وأوضح البيان أن عملية توقيف المهاجرين غير النظاميين تأتي في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة.
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