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رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة
رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة
قرر رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أو تشا، إلى حل البرلمان، داعيًا إلى إجراء انتخابات عامة. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T09:29+0000
2023-03-20T09:29+0000
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وقال إعلان رسمي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء قرر إجراء انتخابات عامة في مايو/ أيار، بحسب "فرانس برس".وينص إشعار في الجريدة الملكية الرسمية على إطلاق الحملة لثاني انتخابات في المملكة منذ استيلاء برايوت على السلطة في عام 2014.وتخوض حركة المعارضة الرئيسية "بيو تاي" الانتخابات بقوة، لكن دستور تايلاند الذي وضعه المجلس العسكري سيجعل من الصعب على الحزب ضمان المنصب الأعلى.وأعلن بيان نشر في الجريدة الرسمية، الاثنين، حل البرلمان، ومن المقرر أن تؤكد لجنة الانتخابات موعد الانتخابات في وقت لاحق، وعلى الأرجح أن يكون في 7 مايو أو 14 مايو.وهذه هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ انقلاب 2014، والأول منذ أن هزت البلاد احتجاجات حاشدة يقودها الشباب المؤيد للديمقراطية في بانكوك في 2020.
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أخبار تايلاند, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايلاند, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة

09:29 GMT 20.03.2023
© AP Photoرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا
رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AP Photo
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قرر رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أو تشا، إلى حل البرلمان، داعيًا إلى إجراء انتخابات عامة.
وقال إعلان رسمي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء قرر إجراء انتخابات عامة في مايو/ أيار، بحسب "فرانس برس".
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وينص إشعار في الجريدة الملكية الرسمية على إطلاق الحملة لثاني انتخابات في المملكة منذ استيلاء برايوت على السلطة في عام 2014.
وتخوض حركة المعارضة الرئيسية "بيو تاي" الانتخابات بقوة، لكن دستور تايلاند الذي وضعه المجلس العسكري سيجعل من الصعب على الحزب ضمان المنصب الأعلى.
وأعلن بيان نشر في الجريدة الرسمية، الاثنين، حل البرلمان، ومن المقرر أن تؤكد لجنة الانتخابات موعد الانتخابات في وقت لاحق، وعلى الأرجح أن يكون في 7 مايو أو 14 مايو.
وهذه هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ انقلاب 2014، والأول منذ أن هزت البلاد احتجاجات حاشدة يقودها الشباب المؤيد للديمقراطية في بانكوك في 2020.
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