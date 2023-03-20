https://sputnikarabic.ae/20230320/عقوبات-بريطانية-جديدة-على-الحرس-الثوري-الإيراني-1074965062.html
عقوبات بريطانية جديدة على الحرس الثوري الإيراني
عقوبات بريطانية جديدة على الحرس الثوري الإيراني
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات جديدة على 7 شخصيات من الحرس الثوري الإيراني بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان". 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T21:08+0000
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وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، "نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".وتم فرض العقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.ووفقا العقوبات "سيتم تجميد حسابات هذه الشخصيات في بريطانيا ومنعها من السفر إلى الأراضي البريطانية، إضافة إلى منع مواطني المملكة من التعامل معهم".وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات وأيضا لقمع المتظاهرين السلميين.وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين وكيانات بالنظام الإيراني".وأضافت أن العقوبات تشمل "اثنين من كبار المسؤولين في السجون الإيرانية المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وأيضا قائد بارز بالجيش الإيراني وآخر رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مسؤول إيراني كان محوريا في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت".يذكر أنه في الواحد والثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية، قيودا جديدة على صادرات 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الاستخبارات-الإيرانية-بريطانيا-حصلت-من-الجاسوس-الخارق-على-معلومات-تتعلق-بقدرات-إيران-العسكرية-1072541832.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, الحرس الثوري الإيراني
عقوبات بريطانية جديدة على الحرس الثوري الإيراني
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات جديدة على 7 شخصيات من الحرس الثوري الإيراني بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، "نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".
وتم فرض العقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.
ووفقا العقوبات "سيتم تجميد حسابات هذه الشخصيات في بريطانيا ومنعها من السفر إلى الأراضي البريطانية، إضافة إلى منع مواطني المملكة من التعامل معهم".
وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية
لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات وأيضا لقمع المتظاهرين السلميين.
وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين وكيانات بالنظام الإيراني".
وأضافت أن العقوبات تشمل "اثنين من كبار المسؤولين في السجون الإيرانية المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وأيضا قائد بارز بالجيش الإيراني وآخر رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني
، بالإضافة إلى مسؤول إيراني كان محوريا في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت".
يذكر أنه في الواحد والثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية، قيودا جديدة على صادرات 7 كيانات إيرانية
بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.