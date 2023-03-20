https://sputnikarabic.ae/20230320/فلسطين-تصريحات-سموتريتش-تعكس-العقلية-الاستعمارية-الظلامية-المسيطرة-على-الحكم-في-إسرائيل-1074943170.html

فلسطين: تصريحات سموتريتش تعكس "العقلية الاستعمارية الظلامية" المسيطرة على الحكم في إسرائيل

فلسطين: تصريحات سموتريتش تعكس "العقلية الاستعمارية الظلامية" المسيطرة على الحكم في إسرائيل

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتصريحات وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها: "الشعب الفلسطيني "اختراع" لم يتجاوز عمره المائة... 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T11:34+0000

2023-03-20T11:34+0000

2023-03-20T11:34+0000

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وجاء في البيان، أن وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.وأضافت: "هذه التصريحات برز منها في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير الإسرائيلي "العنصري والفاشي والمتطرف" سموتريتش التي أدلى بها في فرنسا منكرًا ومتنكرًا لوجود الشعب الفلسطيني".واعتبرت أن هذه التصريحات "تجد باستمرار صداها في التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم، كما حصل بالأمس في نعلين وبيتين وأريحا وجنوب بيت لحم".وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه المواقف "تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا".وأضافت: "الدعوات الرسمية التي تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي تهدف إلى "خلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة"، وصادرة عن عقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين وتقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس: "إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، حسب قوله.وذكر سموتريتش قواعد القانون الدولي، وقال: "إن القواعد لها خمس خصائص تحدد الأمة - التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية".وأضاف: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".والأسبوع الماضي، زار سموتريتش واشنطن، لكن نظيرته الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن رفضوا مقابلته. أعلن البيت الأبيض ذلك، بعد أن وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريح سموتريتش بـ "محو حوارة" الفلسطينية بأنه "غير مسؤول ومهين ومثير للاشمئزاز" حتى أن الولايات المتحدة فكرت في منعه من دخول البلاد.وسموتريتش هو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، وهو معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، والشهر الماضي، صرّح في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".

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