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https://sputnikarabic.ae/20230320/مجلة-علمية-بوتوكس-المعدة-مرتبط-بانتشار-مرض-خطير--1074947126.html
مجلة علمية: "بوتوكس المعدة" مرتبط بانتشار مرض خطير
مجلة علمية: "بوتوكس المعدة" مرتبط بانتشار مرض خطير
يلجأ الناس عادة من أجل إنقاص الوزن إلى نظام غذائي صحي ولممارسة الرياضة، ومنهم من يلجأ إلى حقن البوتوكس في جدار المعدة، حيث انتهى هذا الأمر في بعض البلدان مثل... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T13:40+0000
2023-03-20T13:40+0000
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وذكرت صحيفة "ساينس أليرت" أنه تم إرجاع تفشي التسمم بالبوتولينوم إلى مستشفيين خاصين في تيشركي التركية، حيث خضع المرضى لإجراء طبي يهدف إلى مساعدتهم على إنقاص الوزن.ووفقا لتقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تم الإبلاغ عما مجموعه 67 حالة من حالات التسمم الغذائي حتى الآن، معظمها من تيشركي، و12 شخصا من ألمانيا، وشخص في النمسا، وآخر في سويسرا.ويحسب المجلة، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، على الرغم من قبول بعض الحالات الأكثر خطورة لعلاج العناية المركزة.وتعد تركيا وجهة شهيرة لجراحات التجميل وحقن إنقاص الوزن "بوتوكس المعدة"، نظرا لانخفاض كلفتها قياسا بالدول الأوروبية وأمريكا ودول أخرى، بحسب المصدر.وتحتوي الحقن، التي تُعطى بمنظار يدخل عبر الفم، على البوتولينوم التي تساعد على إرخاء عضلات المعدة ويمكن أن تقلل الشهية وتساعد على إنقاص الوزن.ما هو التسمم الغذائي؟التسمم الغذائي هو مرض يسبب الشلل وينجم عن بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، والتي تنمو عادة من الأبواغ في بيئات خالية من الأكسجين.وبدورها، أشارت السلطات التركية إلى أن المنتجات المستخدمة في العلاج كانت مرخصة، على الرغم من عدم الموافقة على استخدامها في إجراء "شل المعدة"، تجري التحقيقات حاليا من قبل السلطات التركية.
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مجلة علمية: "بوتوكس المعدة" مرتبط بانتشار مرض خطير

13:40 GMT 20.03.2023
© Photo / unsplash/CDCمشهد لجدار المعدة من الدتحل مع بكتيريا المعدة
مشهد لجدار المعدة من الدتحل مع بكتيريا المعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Photo / unsplash/CDC
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يلجأ الناس عادة من أجل إنقاص الوزن إلى نظام غذائي صحي ولممارسة الرياضة، ومنهم من يلجأ إلى حقن البوتوكس في جدار المعدة، حيث انتهى هذا الأمر في بعض البلدان مثل تركيا، ببعض المشكلات مثل وجود حالات تسمم.
وذكرت صحيفة "ساينس أليرت" أنه تم إرجاع تفشي التسمم بالبوتولينوم إلى مستشفيين خاصين في تيشركي التركية، حيث خضع المرضى لإجراء طبي يهدف إلى مساعدتهم على إنقاص الوزن.
ووفقا لتقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تم الإبلاغ عما مجموعه 67 حالة من حالات التسمم الغذائي حتى الآن، معظمها من تيشركي، و12 شخصا من ألمانيا، وشخص في النمسا، وآخر في سويسرا.
ويحسب المجلة، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، على الرغم من قبول بعض الحالات الأكثر خطورة لعلاج العناية المركزة.

يرتبط علاج البوتوكس بسهولة بالإجراءات التجميلية التي تمنع الجلد من التجاعيد، وله مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى، من تخفيف الصداع النصفي المزمن إلى منع التعرق الزائد في مناطق مثل الإبطين.

وتعد تركيا وجهة شهيرة لجراحات التجميل وحقن إنقاص الوزن "بوتوكس المعدة"، نظرا لانخفاض كلفتها قياسا بالدول الأوروبية وأمريكا ودول أخرى، بحسب المصدر.
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وتحتوي الحقن، التي تُعطى بمنظار يدخل عبر الفم، على البوتولينوم التي تساعد على إرخاء عضلات المعدة ويمكن أن تقلل الشهية وتساعد على إنقاص الوزن.

ما هو التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي هو مرض يسبب الشلل وينجم عن بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، والتي تنمو عادة من الأبواغ في بيئات خالية من الأكسجين.

ويمكن أن يسبب عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها أو تشوش الكلام أو الغثيان أو الإسهال.

وبدورها، أشارت السلطات التركية إلى أن المنتجات المستخدمة في العلاج كانت مرخصة، على الرغم من عدم الموافقة على استخدامها في إجراء "شل المعدة"، تجري التحقيقات حاليا من قبل السلطات التركية.
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