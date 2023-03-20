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مسؤول سوداني: توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية
مسؤول سوداني: توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية
أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، أن توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد سيكون في مطلع أبريل/ نيسان... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T07:47+0000
2023-03-20T07:47+0000
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جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال المسؤول السوداني: "إن التوقيع على الدستور الانتقالي سيكون في السادس من أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل نفسه".وأوضح يوسف أنه تم الاتفاق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للاتفاق النهائي.وأشار إلى أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حتى تشكّل مع بقية القوى الموقعة لجنة مختصة بالصياغة، إلا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقررًا لهذا الغرض.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, المجلس السيادي في السودان
الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, المجلس السيادي في السودان

مسؤول سوداني: توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية

07:47 GMT 20.03.2023
© AFP 2023 / MICHAEL O'HAGANرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / MICHAEL O'HAGAN
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أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، أن توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد سيكون في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
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وقال المسؤول السوداني: "إن التوقيع على الدستور الانتقالي سيكون في السادس من أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل نفسه".
وأوضح يوسف أنه تم الاتفاق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للاتفاق النهائي.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حتى تشكّل مع بقية القوى الموقعة لجنة مختصة بالصياغة، إلا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقررًا لهذا الغرض.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
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