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https://sputnikarabic.ae/20230320/مقتل-4-جنود-في-حادث-تحطم-طائرة-مروحية-عسكرية-في-كولومبيا-1074932569.html
مقتل 4 جنود في حادث تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا
مقتل 4 جنود في حادث تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، تحطم طائرة مروحية عسكرية، يوم الأحد، أسفر عن مقتل 4 جنود في كويبدو، عاصمة مقاطعة شوكو. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T05:07+0000
2023-03-20T05:11+0000
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كولومبيا
إسقاط مروحية
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وقال بترو على وسائل التواصل الاجتماعي، "لم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة في كويبدو"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.وأضاف أن الطائرة المروحية كانت تنقل إمدادات عندما وقعت المأساة.وذكر فارلين بيريا، حاكم مقاطعة شوكو، أن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230320/رئيس-كولومبيا-يوقف-الهدنة-مع-عصابة-عشيرة-الخليج-1074932078.html
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العالم, أخبار كولومبيا, كولومبيا, إسقاط مروحية
العالم, أخبار كولومبيا, كولومبيا, إسقاط مروحية

مقتل 4 جنود في حادث تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا

05:07 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 20.03.2023)
© Sputnikتحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها
تحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
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أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، تحطم طائرة مروحية عسكرية، يوم الأحد، أسفر عن مقتل 4 جنود في كويبدو، عاصمة مقاطعة شوكو.
وقال بترو على وسائل التواصل الاجتماعي، "لم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة في كويبدو"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.
وأضاف أن الطائرة المروحية كانت تنقل إمدادات عندما وقعت المأساة.
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
رئيس كولومبيا يوقف الهدنة مع عصابة "عشيرة الخليج"
03:35 GMT
وذكر فارلين بيريا، حاكم مقاطعة شوكو، أن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث.
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