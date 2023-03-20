https://sputnikarabic.ae/20230320/مقتل-4-جنود-في-حادث-تحطم-طائرة-مروحية-عسكرية-في-كولومبيا-1074932569.html

مقتل 4 جنود في حادث تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا

مقتل 4 جنود في حادث تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، تحطم طائرة مروحية عسكرية، يوم الأحد، أسفر عن مقتل 4 جنود في كويبدو، عاصمة مقاطعة شوكو. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

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2023-03-20T05:07+0000

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وقال بترو على وسائل التواصل الاجتماعي، "لم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة في كويبدو"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.وأضاف أن الطائرة المروحية كانت تنقل إمدادات عندما وقعت المأساة.وذكر فارلين بيريا، حاكم مقاطعة شوكو، أن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20230320/رئيس-كولومبيا-يوقف-الهدنة-مع-عصابة-عشيرة-الخليج-1074932078.html

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