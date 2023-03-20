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https://sputnikarabic.ae/20230320/نيبينزيا-طالبنا-الأمم-المتحدة-بفتح-تحقيق-بالهجوم-على-التيار-الشمالي-ونأمل-بالمشاركة-فيه-1074961383.html
نيبينزيا: طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق بالهجوم على "التيار الشمالي" ونأمل بالمشاركة فيه
نيبينزيا: طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق بالهجوم على "التيار الشمالي" ونأمل بالمشاركة فيه
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، عن أمله بمشاركة بلاده في تحقيق الأمم المتحدة في الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T18:59+0000
2023-03-20T18:59+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل، وآمل مشاركتنا فيه".في وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها قبل نهاية شهر مارس / آذار.في وقت سابق، رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن منفذي الهجوم على خطوط "التيار الشمالي" زرعوا عدة عبوات ناسفة لتنفيذ هجومهم الإرهابي، لكن بعضها لم ينفجر. في 26 سبتمبر / أيلول من العام الماضي، تعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1و2"، للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز.كما شرع مكتب المدعي العام في روسيا، بفتح قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.يشار إلى أن الصحفي الأميركي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، حول التفجيرات، التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وبين هيرش في التحقيق، أن غواصين أميركيين وضعوا متفجرات تحت خطوط الأنابيب، خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022؛ وقام النرويجيون بتفعيلها، بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230317/زعيم-حزب-وطنيون-الفرنسي-من-الواضح-أن-واشنطن-وراء-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074835179.html
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روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

نيبينزيا: طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق بالهجوم على "التيار الشمالي" ونأمل بالمشاركة فيه

18:59 GMT 20.03.2023
© Sputnik . Nancy Sisil /  / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . Nancy Sisil /
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أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، عن أمله بمشاركة بلاده في تحقيق الأمم المتحدة في الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي"، في حال إمكانية فتح هذا التحقيق.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل، وآمل مشاركتنا فيه".
في وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها قبل نهاية شهر مارس / آذار.
في وقت سابق، رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن منفذي الهجوم على خطوط "التيار الشمالي" زرعوا عدة عبوات ناسفة لتنفيذ هجومهم الإرهابي، لكن بعضها لم ينفجر.
وقال بوتين خلال مقابلة مع برنامج "موسكو – الكرملين - بوتين" على قناة "روسيا 1": "على ما يبدو بأنه تم زرع عدة عبوات ناسفة. هناك شيء ما انفجر وشيء لم ينفجر. ليس من الواضح ما هي الأسباب".
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في 26 سبتمبر / أيلول من العام الماضي، تعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1و2"، للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.

وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز.

كما شرع مكتب المدعي العام في روسيا، بفتح قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.

يشار إلى أن الصحفي الأميركي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، حول التفجيرات، التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

وبين هيرش في التحقيق، أن غواصين أميركيين وضعوا متفجرات تحت خطوط الأنابيب، خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022؛ وقام النرويجيون بتفعيلها، بعد ثلاثة أشهر.
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