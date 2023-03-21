https://sputnikarabic.ae/20230321/أردوغان-ننتظر-من-العراق-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-إرهابية-1075003988.html
أردوغان: ننتظر من العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية
أردوغان: ننتظر من العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، العراق إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، حيث يتخذ الحزب من شمال العراق ملاذاً له وتعتبره أنقرة... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T18:19+0000
2023-03-21T18:19+0000
2023-03-21T18:19+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة.وقال أردوغان: "ننتظر من إخوتنا العراقيين توصيف حزب العمال الكردستاني كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم منه بعد أن تلطخت أيديه بالدماء".من جهته، قال السوداني: "العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على تركيا".وكانت العلاقات بين بغداد وأنقرة قد شهدت توتراً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذاً له.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا، مؤخرًا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230321/وزير-الدفاع-التركي-حزب-العمال-الكردستاني-تهديد-لأنقرة-وبغداد-1074995638.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي, الأخبار, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي, الأخبار, حزب العمال الكردستاني
أردوغان: ننتظر من العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، العراق إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، حيث يتخذ الحزب من شمال العراق ملاذاً له وتعتبره أنقرة إرهابياً.
أنطاكيا - سبوتنيك
. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة.
وقال أردوغان: "ننتظر من إخوتنا العراقيين توصيف حزب العمال الكردستاني كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم منه بعد أن تلطخت أيديه بالدماء".
من جهته، قال السوداني: "العراق
لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على تركيا".
وكانت العلاقات بين بغداد وأنقرة قد شهدت توتراً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، الذي يتخذ من شمال العراق ملاذاً له.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني
، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا، مؤخرًا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكاً للسيادة العراقية.