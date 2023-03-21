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https://sputnikarabic.ae/20230321/أردوغان-يعلن-عن-طريق-حرير-جديد-بين-تركيا-والعراق-1075003823.html
أردوغان يعلن عن "طريق حرير جديد" بين تركيا والعراق
أردوغان يعلن عن "طريق حرير جديد" بين تركيا والعراق
أعلن الرئيس التركي رجب طب أردوغان، اليوم الثلاثاء، انطلاق العمل في مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من البصرة في العراق إلى تركيا، واصفا المشروع بأنه "طريق حرير... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T18:17+0000
2023-03-21T18:19+0000
أخبار تركيا اليوم
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أخبار العراق اليوم
العالم العربي
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إنه تم تكليف الوزراء المختصين بالعمل على إنجاز مشروع طريق التنمية.وأضاف الرئيس التركي: "واثق أن مشروع طريق التنمية سيحول منطقتنا إلى طريق حرير جديد".وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال أردوغان إنه ينتظر العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" كمنظمة إرهابية و"تطهير أرضهم من هذا التنظيم بعد أن تلطخت أيديه بالدماء".وعن قضية المياه، قال الرئيس التركي إن بلاده قررت زيادة كمية المياه التي تتدفق من نهر لفترة شهر من أجل "رفع ضائقة العراق".
https://sputnikarabic.ae/20230320/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-أهداف-زيارته-إلى-تركيا-1074960271.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعلن عن "طريق حرير جديد" بين تركيا والعراق

18:17 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 18:19 GMT 21.03.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي رجب طب أردوغان، اليوم الثلاثاء، انطلاق العمل في مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من البصرة في العراق إلى تركيا، واصفا المشروع بأنه "طريق حرير جديد".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
رئيس الوزراء العراقي يكشف أهداف زيارته إلى تركيا
أمس, 18:29 GMT
وقال أردوغان إنه تم تكليف الوزراء المختصين بالعمل على إنجاز مشروع طريق التنمية.
وأضاف الرئيس التركي: "واثق أن مشروع طريق التنمية سيحول منطقتنا إلى طريق حرير جديد".
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال أردوغان إنه ينتظر العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" كمنظمة إرهابية و"تطهير أرضهم من هذا التنظيم بعد أن تلطخت أيديه بالدماء".
وعن قضية المياه، قال الرئيس التركي إن بلاده قررت زيادة كمية المياه التي تتدفق من نهر لفترة شهر من أجل "رفع ضائقة العراق".
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