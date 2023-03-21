https://sputnikarabic.ae/20230321/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-مسيرة-للتحالف-العربي-1075006387.html

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للتحالف العربي

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للتحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة السعودية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع (وينغ لونغ2) صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية ظهر اليوم في محافظة الجوف".وأضاف: "عملية استهداف الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع".وأكد المتحدث العسكري "جاهزية القوات المسلحة [التابعة لجماعة أنصار الله] للتصدي لأي محاولات لاختراق السيادة اليمنية أو أي اعتداء من قبل تحالف العدوان"، على حد تعبيره.ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله" على لسان المتحدث باسم قواتها، تمكن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة، منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 2015، من إسقاط 165 طائرة ما بين استطلاعية وحربية، بينها 13 طائرة حربية و10 أباتشي و6 طائرات مروحية نقل منها بلاك هوك، و48 طائرة مسلحة دون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي، و123 طائرة استطلاعية تجسسية أخرى.وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230319/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-أكثر-من-280-ألف-عسكري-من-الجيش-اليمني-والتحالف-العربي-منذ-2015-1074919908.html

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أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار