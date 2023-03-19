https://sputnikarabic.ae/20230319/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-أكثر-من-280-ألف-عسكري-من-الجيش-اليمني-والتحالف-العربي-منذ-2015-1074919908.html

"أنصار الله": مقتل وإصابة أكثر من 280 ألف عسكري من الجيش اليمني والتحالف العربي منذ 2015

"أنصار الله": مقتل وإصابة أكثر من 280 ألف عسكري من الجيش اليمني والتحالف العربي منذ 2015

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأحد، أن 282879 جنديا وضابطا من الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً ومن قوات التحالف العربي، سقطوا بين قتيل ومصاب... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T15:45+0000

2023-03-19T15:45+0000

2023-03-19T15:45+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحافي بعنوان "حصاد 8 سنوات من الصمود في وجه العدوان"، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نفذت قواتنا خلال معركة التصدي للعدوان الغاشم ما يزيد على 13229 عملية عسكرية بينها 6702 عملية هجومية و6527 عملية تصدي وإفشال محاولات هجومية وزحوفات للعدو".وأضاف سريع "بلغ عدد الغارات التي شنها العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] عبر طيرانه الحربي أكثر من 274302 غارة منها 59 غارة خلال العام الأخير"، مؤكدا أن "العدوان على بلدنا والحصار تم بقيادة وإشراف أمريكي ومشاركة غربية".وتابع: "بلغت خسائر جيش العدو السعودي خلال 8 سنوات أكثر من 10840 قتيلا ومصاباً، بينهم 36 قتيلاً من الضباط والجنود و45 جريحاً خلال العام الثامن من العدوان".وأردف: "خسائر العدو الإماراتي أكثر من 1251 ما بين قتيل ومصاب منهم ضباط برتب عسكرية عليا، وعدد القتلى والمصابين من الجيش السوداني أكثر من 9545 بينهم 40 ضابطا وجنديا لقوا مصرعهم خلال العام الثامن من العدوان كما أصيب 65 آخرين".واستطرد: "ما تم رصده من خسائر في صفوف المرتزقة اليمنيين [يقصد الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً] بلغ أكثر من 261243 ما بين قتيل ومصاب خلال 8 سنوات، وتجاوز عدد القتلى في العام الثامن منهم 2500 قتيل وأكثر من 5050 مصابا".وذكر الناطق باسم قوات جماعة أنصار الله، أن "القوة الصاروخية نفذت 1828 عملية عسكرية منها 1237 عملية استهدفت تجمعات العدو داخل الأراضي اليمنية، فيما استهدفت بـ 589 عملية العدو خارج الجغرافيا اليمنية منها عمليات في عمق العدوين السعودي والإماراتي". على حد تعبيره.وأكد "امتلاك القوة الصاروخية [للجماعة] اليوم منظومات متعددة ومختلفة منها البالستية والمجنحة"، مضيفاً: "مستمرون في مضاعفة المخزون الاستراتيجي من الصواريخ كقوة ردع أثبتت فاعليتها خلال السنوات الماضية".وبشأن عمليات سلاح الجو المسير، قال العميد سريع "نفذ سلاح الجو المسير خلال 8 سنوات 12009 عملية منها 3264 عملية هجومية، و8745 عملية استطلاعية، منها 2267 عملية داخل الأراضي اليمنية و997 عملية خارجية".وكشف العميد سريع، عن "تنفيذ الدفاع الجوي 4585 عملية منها 2022 إسقاط وإصابة، و2565 تصدي خلال 8 سنوات".وقال إن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 165 طائرة ما بين استطلاعية وحربية، بينها 13 طائرة حربية و10 أباتشي و6 طائرات مروحية نقل منها بلاك هوك، و48 طائرة مسلحة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي، و123 طائرة استطلاعية تجسسية أخرى".وأشار العميد سريع إلى "تنفيذ القوات البحرية والدفاع الساحلي 38 عملية نوعية استهدفت قطعا بحرية سعودية وإماراتية"، لافتاً إلى أن "إجمالي العمليات التي نفذتها الوحدات البرية بمختلف وحداتها 250000 عملية متنوعة".وكشف الناطق باسم قوات جماعة أنصار الله، عن "تدمير وإعطاب وإحراق أكثر من 18397 آلية ومدرعة وناقلة جند ودبابة وعربة وجرافة وسلاح"، مشيراً إلى "تدمير وإعطاب أكثر من 1000 آلية ومدرعة ومعدة عسكرية خلال العام الثامن".واعتبر العميد سريع أن "استمرار العدوان والحصار يعني تعرض دول العدوان [يقصد دول التحالف العربي] وأتباعها للمزيد من الخسائر". على حد قوله.وحذر من "أن استمرار المعركة لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والعمل على المزيد من الخيارات المشروعة للدفاع عن اليمن"، داعياً "الأنظمة التي شنت العدوان أن تستوعب الدروس مما جرى خلال سنوات العدوان وأن اليمن أصبح أكثر قوة"، مؤكدا "مضاعفة الجهود استعدادا لأي تطورات قادمة ورفع الجهوزية القتالية لمواجهة قوى الغزو والعدوان". على حد تعبيره.كما أكد "الجاهزية للتعامل الحازم مع أي تطورات والاستعداد لإفشال أي تحركات للعدوان، والرد على التجاوزات والخروقات في الجبهات التي شهدت خفضاً للتصعيد خلال الفترة الماضية".وجدد العميد سريع رفض الجماعة أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه "غير شرعي ويأتي ضمن محاولات احتلال البلد".وقال إن "أي تواجد عسكري أجنبي داخل الأراضي اليمنية هو هدف مشروع لقواتنا ولكل أبناء الشعب اليمني، ونؤكد استعدادنا وجاهزيتنا لتنفيذ أي توجيهات ضد التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية"، وتعهد بـ "تطوير القدرات العسكرية ومضاعفة الخبرات القتالية".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحسب الأمم المتحدة.

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