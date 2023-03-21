https://sputnikarabic.ae/20230321/إعلان-حالة-التأهب-من-الغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075010422.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي ووسط أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي ووسط أوكرانيا
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها وسومي... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T22:29+0000
2023-03-21T22:29+0000
2023-03-21T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت الخريطة إطلاق صافرات الإنذار في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا, العالم
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي ووسط أوكرانيا
22:29 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 22:35 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها وسومي محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك
. وأظهرت الخريطة إطلاق صافرات الإنذار في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.