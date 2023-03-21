https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-التعاون-التجاري-والاقتصادي-أولوية-في-العلاقات-الروسية-الصينية-1074999225.html

بوتين: التعاون التجاري والاقتصادي أولوية في العلاقات الروسية الصينية

بوتين: التعاون التجاري والاقتصادي أولوية في العلاقات الروسية الصينية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T15:41+0000

2023-03-21T15:41+0000

2023-03-21T16:32+0000

روسيا

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وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.وأضاف بوتين: "نحن سعداء بصدق لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في روسيا، كانت المحادثات ناجحة وبناءة، والتعاون التجاري والاقتصادي أولوية في العلاقات الروسية الصينية".وأضاف بوتين أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين ستتوسع.وقال: "روسيا تأتي بالمرتبة الرابعة في توريد الغاز المسال إلى الصين، وبالطبع ستتوسع إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور".وفي السياف نفسه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن روسيا والصين ستعززان التعاون في منصات منظمة "شنغهاي" للتعاون و"بريكس" ومجموعة العشرين.وأضاف شي جين بينغ: "اتفقنا مع الرئيس بوتين لزيادة تجارة الطاقة، وتوسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي".وقال شي جين بينغ: "أتطلع إلى الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس فلاديمير بوتين بأشكال مختلفة لصالح التطور الديناميكي والطويل الأجل للعلاقات الصينية الروسية".وأكد شي جين بينغ أن العلاقات بين بكين وموسكو ذات أهمية كبيرة للنظام العالمي.وقال: "لقد لخصنا أنا والرئيس بوتين معًا نتائج تطور العلاقات الثنائية على مدى السنوات العشر الماضية، واتفقا على أن العلاقات الصينية الروسية تجاوزت العلاقات الثنائية، وهي ذات أهمية حيوية للنظام العالمي الحديث ولمصير البشرية".ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة". وعقد الرئيس الصيني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا غير رسمي وعشاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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https://sputnikarabic.ae/20230321/خبير-صيني-زيارة-شي-جين-بينغ-لموسكو-تؤكد-مكانة-روسيا-الفريدة-في-الخطط-الدبلوماسية-الصينية-1074994330.html

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تصريحات بوتين وشي جين بينغ لوسائل الإعلام يدلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بتصريحات لممثلي وسائل الإعلام في موسكو اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار، بعد اجتماع ثنائي. 2023-03-21T15:41+0000 true PT24M41S

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