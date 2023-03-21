https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-تدعم-استخدام-اليوان-في-المعاملات-التجارية-مع-دول-آسيا-وأفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-1075002374.html
بوتين: روسيا تدعم استخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
بوتين: روسيا تدعم استخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى استخدام اليوان الصيني في التسويات مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T17:52+0000
2023-03-21T17:52+0000
2023-03-21T17:52+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ: "نؤيد استخدام اليوان الصيني في التسويات بين روسيا الاتحادية ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. أثق أن هذه الصيغة من التداول باليوان سيتم تطويرها بين الشركاء الروس والزملاء من دول ثالثة".وذكر الرئيس الروسي أن ثلثي حجم التجارة بين روسيا والصين اليوم يتم تسويتها بالروبل واليوان.وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-التعاون-التجاري-والاقتصادي-أولوية-في-العلاقات-الروسية-الصينية-1074999225.html
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روسيا, العالم, الصين
بوتين: روسيا تدعم استخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى استخدام اليوان الصيني في التسويات مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال المحادثات الموسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ: "نؤيد استخدام اليوان الصيني في التسويات بين روسيا الاتحادية ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. أثق أن هذه الصيغة من التداول باليوان سيتم تطويرها بين الشركاء الروس والزملاء من دول ثالثة".
وأضاف: "من المهم أنه يتم استخدام العملات الوطنية بشكل متزايد في التجارة المتبادلة، وينبغي تشجيع هذه الممارسة بشكل أكبر، وكذلك توسيع الوجود المتبادل للهياكل المالية والمصرفية في أسواق بلدينا".
وذكر الرئيس الروسي أن ثلثي حجم التجارة بين روسيا والصين اليوم يتم تسويتها بالروبل واليوان.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس / آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة .