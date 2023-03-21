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بوتين: يمكن اعتبار خطة السلام الصينية حيال أوكرانيا كأساس لتسوية سلمية
بوتين: يمكن اعتبار خطة السلام الصينية حيال أوكرانيا كأساس لتسوية سلمية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن خطة السلام الصينية حيال الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤخذ كأساس لتسوية سلمية، ولكن فقط عندما يكونوا مستعدين... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T18:31+0000
2023-03-21T18:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين عقب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بالطبع، لم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا أيضًا. نعتقد، أن العديد من بنود خطة السلام، التي قدمتها الصين تتوافق مع النهج الروسي ويمكن اعتبارها أساسًا لتسوية سلمية عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكن في الوقت الحالي لا نرى مثل ذلك الاستعداد من جانبهم".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-تدعم-استخدام-اليوان-في-المعاملات-التجارية-مع-دول-آسيا-وأفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-1075002374.html
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روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا

بوتين: يمكن اعتبار خطة السلام الصينية حيال أوكرانيا كأساس لتسوية سلمية

18:31 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصورВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن خطة السلام الصينية حيال الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤخذ كأساس لتسوية سلمية، ولكن فقط عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين عقب المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بالطبع، لم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا أيضًا. نعتقد، أن العديد من بنود خطة السلام، التي قدمتها الصين تتوافق مع النهج الروسي ويمكن اعتبارها أساسًا لتسوية سلمية عندما يكونوا مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكن في الوقت الحالي لا نرى مثل ذلك الاستعداد من جانبهم".

وأضاف بوتين: "الرئيس الصيني شي جين بينغ، أولى اهتماما كبيرا لمبادرات السلام الصينية خلال المحادثات مع روسيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
بوتين: روسيا تدعم استخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
17:52 GMT
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.
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