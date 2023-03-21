https://sputnikarabic.ae/20230321/بوغدانوف-لـسبوتنيك-يتم-التنسيق-الآن-لإجراء-مشاورات-رباعية-بين-روسيا-وسوريا-وإيران-وتركيا--1074968330.html
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": يتم التنسيق الآن لإجراء مشاورات رباعية بين روسيا وسوريا وإيران وتركيا
بوغدانوف لـ"سبوتنيك": يتم التنسيق الآن لإجراء مشاورات رباعية بين روسيا وسوريا وإيران وتركيا
أعلن ممثل الرئيس الروسي، الخاص في الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق مع سوريا وتركيا وإيران، على جدول المشاورات الرباعية المقبلة على... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T05:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "لم نتفق بعد على أي شيء، لذا لا يوجد شيء يمكن نقله بعد".وأشار بوغدانوف إلى أن هناك حديثا عن مشاورات رباعية الأطراف على مستوى نواب الوزراء، وأن الغرض منها هو التحضير لاجتماع وزراء الخارجية.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية: "ننطلق من حقيقة أنه كلما تم إجراء [هذه المشاورات] بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل. لكن هناك جداول أعمال لزملائنا السوريين والأتراك والإيرانيين. بينما لا يوجد تاريخ محدد، سنواصل التنسيق".هذا وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، ووافقت أنقرة على الاقتراح.وكانت قناة "تي أر تي خبر" التلفزيونية التركية قد أفادت في وقت سابق بأن اجتماع الوفود سيعقد في موسكو يومي 15 و 16 آذار/ مارس، وفي وقت لاحق، أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن اجتماع الوفود حول التسوية السورية المقرر عقده يوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أنقرة-موسكو-اقترحت-تأجيل-الاجتماع-المرتقب-بين-وفود-روسيا-وتركيا-وسوريا-وإيران--1074943519.html
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بوغدانوف لـ"سبوتنيك": يتم التنسيق الآن لإجراء مشاورات رباعية بين روسيا وسوريا وإيران وتركيا
05:11 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أعلن ممثل الرئيس الروسي، الخاص في الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق مع سوريا وتركيا وإيران، على جدول المشاورات الرباعية المقبلة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وأنه لا توجد مواعيد محددة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "لم نتفق بعد على أي شيء، لذا لا يوجد شيء يمكن نقله بعد".
وأشار بوغدانوف إلى أن هناك حديثا عن مشاورات رباعية الأطراف على مستوى نواب الوزراء، وأن الغرض منها هو التحضير لاجتماع وزراء الخارجية.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية: "ننطلق من حقيقة أنه كلما تم إجراء [هذه المشاورات] بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل. لكن هناك جداول أعمال لزملائنا السوريين والأتراك والإيرانيين. بينما لا يوجد تاريخ محدد، سنواصل التنسيق".
هذا وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، ووافقت أنقرة على الاقتراح.
وكانت قناة "تي أر تي خبر" التلفزيونية التركية قد أفادت في وقت سابق بأن اجتماع الوفود سيعقد في موسكو يومي 15 و 16 آذار/ مارس، وفي وقت لاحق، أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن اجتماع الوفود حول التسوية السورية المقرر عقده يوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية.