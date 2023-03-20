https://sputnikarabic.ae/20230320/أنقرة-موسكو-اقترحت-تأجيل-الاجتماع-المرتقب-بين-وفود-روسيا-وتركيا-وسوريا-وإيران--1074943519.html
أنقرة: موسكو اقترحت تأجيل الاجتماع المرتقب بين وفود روسيا وتركيا وسوريا وإيران
أنقرة: موسكو اقترحت تأجيل الاجتماع المرتقب بين وفود روسيا وتركيا وسوريا وإيران
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن روسيا اقترحت تأجيل اجتماع مرتقب لوفود دبلوماسية من روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وأن أنقرة وافقت... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T11:33+0000
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ونقلت قناة "هابر" التركية عن تشاووش أوغلو قوله: "اقترح الجانب الروسي إعادة جدولة الاجتماع، ربما اتخذوا قرارا مشتركا مع الجانب السوري، ثم قالو إنهم سيرتبون لقاء في المستقبل، ووافقنا نحن على ذلك".وفي وقت لاحق، ذكرت قناة تلفزيونية تركية أخرى أن اجتماع الوفود المقرر عقده يوم الخميس بشأن التسوية السورية تم تأجيله لأسباب فنية.استضافت روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230319/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-في-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-شمالي-سوريا-1074907172.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أنقرة: موسكو اقترحت تأجيل الاجتماع المرتقب بين وفود روسيا وتركيا وسوريا وإيران
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن روسيا اقترحت تأجيل اجتماع مرتقب لوفود دبلوماسية من روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وأن أنقرة وافقت على اقتراح الجانب الروسي.
ونقلت قناة "هابر" التركية عن تشاووش أوغلو قوله: "اقترح الجانب الروسي إعادة جدولة الاجتماع، ربما اتخذوا قرارا مشتركا مع الجانب السوري، ثم قالو إنهم سيرتبون لقاء في المستقبل، ووافقنا نحن على ذلك".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 مارس/ آذار المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وفي وقت لاحق، ذكرت قناة تلفزيونية تركية أخرى أن اجتماع الوفود المقرر عقده يوم الخميس بشأن التسوية السورية تم تأجيله لأسباب فنية.
استضافت روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.