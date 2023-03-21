https://sputnikarabic.ae/20230321/تحالف-أحزاب-تركية-يرشح-أردوغان-رسميا-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1074998920.html
تحالف أحزاب تركية يرشح أردوغان رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية
تحالف أحزاب تركية يرشح أردوغان رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية
تقدم "تحالف الجمهور" التركي، بأوراق ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الهيئة العليا للانتخابات، لتسميته بشكل رسمي مرشحا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T15:41+0000
2023-03-21T15:41+0000
2023-03-21T15:41+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/69/1016196940_0:211:4000:2461_1920x0_80_0_0_f3826ae9b7c39e6e2f62ba09baea61e4.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن طلب الترشيح، الذي تقدم به "تحالف الجمهور"، الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وأحزاب أخرى، سمى أردوغان مرشحا وحيدا عنه.وكان أردوغان أعلن، في كانون الثاني/ يناير الماضي، تقديم موعد الانتخابات، من 18 يونيو/حزيران المقبل إلى 14 مايو/أيار المقبل.وفي العاشر من الشهر الجاري، وقع أردوغان على مرسوم بإجراء الانتخابات العامة في البلاد، يوم 14 مايو المقبل.وأعلن تحالف للمعارضة التركية، المكون من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، وحزب الخير، في 6 آذار/مارس الجاري؛ توافق أطرافه على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في وقت سابق، عن استعداده لدعم مرشح تحالف الشعب كمال كيليتشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية.وفي المقابل، أعلن حزب "النصر"، عن تشكيل تحالف معارض جديد باسم "تحالف أتا" (تحالف الأسلاف)، مكون من أحزاب "النصر" و"بلادي" و"العدالة" و"الصحيح" و"التحالف التركي"؛ وترشيح سنان أوغان، المستقيل من حزب الحركة القومية، ليخوض الانتخابات الرئاسية باسم التحالف.
https://sputnikarabic.ae/20230310/أردوغان-يوقع-مرسوم-إجراء-الانتخابات-العامة-في-البلاد--1074550082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/69/1016196940_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_60750cfd4d20b35f6ab774b8cbed0e22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحالف أحزاب تركية يرشح أردوغان رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية
تابعنا عبر
تقدم "تحالف الجمهور" التركي، بأوراق ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الهيئة العليا للانتخابات، لتسميته بشكل رسمي مرشحا عن التحالف في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أنقرة - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك
"، بأن طلب الترشيح، الذي تقدم به "تحالف الجمهور"، الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وأحزاب أخرى، سمى أردوغان مرشحا وحيدا عنه.
وكان أردوغان أعلن، في كانون الثاني/ يناير الماضي، تقديم موعد الانتخابات، من 18 يونيو/حزيران المقبل إلى 14 مايو/أيار المقبل.
وفي العاشر من الشهر الجاري، وقع أردوغان
على مرسوم بإجراء الانتخابات العامة في البلاد، يوم 14 مايو المقبل.
وأعلن تحالف للمعارضة التركية، المكون من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الديمقراطي، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، وحزب الخير، في 6 آذار/مارس الجاري؛ توافق أطرافه على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في وقت سابق، عن استعداده لدعم مرشح تحالف الشعب كمال كيليتشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية.
وفي المقابل، أعلن حزب "النصر"، عن تشكيل تحالف معارض
جديد باسم "تحالف أتا" (تحالف الأسلاف)، مكون من أحزاب "النصر" و"بلادي" و"العدالة" و"الصحيح" و"التحالف التركي"؛ وترشيح سنان أوغان، المستقيل من حزب الحركة القومية، ليخوض الانتخابات الرئاسية باسم التحالف.