https://sputnikarabic.ae/20230321/رئيس-الوزراء-الروسي-والرئيس-الصيني-يعقدان-محادثات-ثنائية-في-موسكو-1074981172.html

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الروسي يعقدان محادثات ثنائية في موسكو... فيديو

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الروسي يعقدان محادثات ثنائية في موسكو... فيديو

يجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في موسكو، اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار، يتبادلان خلالها وجهات النظر بشأن... 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T09:25+0000

2023-03-21T09:25+0000

2023-03-21T10:16+0000

روسيا

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وقال ميشوستين، خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "في العام الماضي، تم فتح حركة المرور على معابر السيارات والسكك الحديدية عبر نهر أمور، كما يجري إعداد مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول الطرق العابرة لسيبيريا وعبر آسيا".وأوضح رئيس الوزراء الروسي، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة، تتزايد أهمية ممرات النقل واللوجستيات القائمة على تطوير البنية التحتية عبر الحدود.وأشار إلى أن، العلاقات الثنائية على أعلى مستوى في التاريخ الذي يمتد لقرون وتؤثرعلى تشكيل الأجندة العالمية في منطق تعدد الأقطاب.ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.كما أنه من المقرر أن يتم التوقيع على نحو 10 وثائق مشتركة بين موسكو وبكين، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك روسي - صيني حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-مقر-الحكومة-الروسية-لإجراء-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الروسي-1074974333.html

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رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان محادثات ثنائية في موسكو يجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في موسكو اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار، يتبادلان خلالها وجهات النظر بشأن الحالة الراهنة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق مواصلة التنمية على المدى البعيد. 2023-03-21T09:25+0000 true PT16M43S

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعقدان محادثات ثنائية في موسكو يجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في موسكو اليوم الثلاثاء، 21 مارس/ آذار، يتبادلان خلالها وجهات النظر بشأن الحالة الراهنة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق مواصلة التنمية على المدى البعيد. 2023-03-21T09:25+0000 true PT5M54S

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