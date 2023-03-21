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https://sputnikarabic.ae/20230321/رئيس-الوزراء-العراقي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-تركيا-1074982548.html
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا
بدأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الجمهورية التركية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T10:36+0000
2023-03-21T10:38+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، صرح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، على رأس وفد حكومي رفيع".وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، قد أكد أن الوفد المصاحب للسوداني يضم وزير الموارد المائية، لبحث عدد من الملفات هناك.ويشكل ملف المياه تحديًا كبيرًا للعراق، الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، ويحمّل جارتيه تركيا وإيران مسؤولية انخفاض منسوب المياه، بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.طالع أيضا: رئيس الوزراء العراقي يكشف أهداف زيارته إلى تركيا
https://sputnikarabic.ae/20230301/بعد-انحسار-المياه-في-دجلة-والفرات-هل-تنقذ-إيران-وتركيا-العراق-من-الجفاف-1074195949.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

10:36 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 21.03.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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بدأ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الجمهورية التركية.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، صرح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، على رأس وفد حكومي رفيع".
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، قد أكد أن الوفد المصاحب للسوداني يضم وزير الموارد المائية، لبحث عدد من الملفات هناك.

تأتي أزمة المياه بين العراق وتركيا على رأس أولويات السوداني والوفد المرافق له، خلال مناقشاتهم.

ويشكل ملف المياه تحديًا كبيرًا للعراق، الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، ويحمّل جارتيه تركيا وإيران مسؤولية انخفاض منسوب المياه، بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
طالع أيضا: رئيس الوزراء العراقي يكشف أهداف زيارته إلى تركيا
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