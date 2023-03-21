https://sputnikarabic.ae/20230321/رسميا-السعودية-تعلن-الخميس-أول-أيام-رمضان-1075000267.html
رسميا... السعودية تعلن الخميس أول أيام رمضان
رسميا... السعودية تعلن الخميس أول أيام رمضان
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس/أذار، سيكون غرة شهر رمضان الفضيل. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T16:21+0000
2023-03-21T16:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت المحكمة العليا أن "يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ".يأتي ذلك بعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مراصد المملكة، وعليه يكون غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.يشار إلى أن مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك كانوا قد استعدوا لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ.وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230314/السعودية-الدوام-الرسمي-في-شهر-رمضان-5-ساعات-فقط-1074735571.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رمضان, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رمضان, العالم العربي, الأخبار
رسميا... السعودية تعلن الخميس أول أيام رمضان
16:21 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 16:22 GMT 21.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس/أذار، سيكون غرة شهر رمضان الفضيل.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت المحكمة العليا أن "يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان
1444 هـ".
يأتي ذلك بعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مراصد المملكة
، وعليه يكون غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
يشار إلى أن مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك كانوا قد استعدوا لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية
إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء.