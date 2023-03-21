https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-شرق-تايوان-1074967827.html
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر شرق تايوان، يوم الثلاثاء، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الصيني. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T04:00+0000
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بكين - سبوتنيك. وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (04.45 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للجزيرة، وبعمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-قوي-يضرب-كوستاريكا-1074967554.html
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زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر شرق تايوان، يوم الثلاثاء، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الصيني.
بكين - سبوتنيك. وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (04.45 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه في مقاطعة هوالين
على الساحل الشرقي للجزيرة، وبعمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات.