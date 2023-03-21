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https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-شرق-تايوان-1074967827.html
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر شرق تايوان، يوم الثلاثاء، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الصيني. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T04:00+0000
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بكين - سبوتنيك. وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (04.45 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للجزيرة، وبعمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-قوي-يضرب-كوستاريكا-1074967554.html
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زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
زلزال, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الصين

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شرق تايوان

04:00 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / Sam Yehزلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 19 سبتمبر 2022
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر شرق تايوان، يوم الثلاثاء، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الصيني.
بكين - سبوتنيك. وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (04.45 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للجزيرة، وبعمق 10 كيلومترات.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
02:23 GMT
ولم ترد أنباء على الفور عن أي أضرار أو إصابات.
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