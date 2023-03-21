https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-68-ريختر-يضرب-شمال-شرقي-أفغانستان--1075004117.html
زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان
زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان
أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 على مقياس ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان،... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T18:11+0000
2023-03-21T18:11+0000
2023-03-21T18:11+0000
العالم
زلزال
أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز أن الزلزال ضرب منطقة تبعد 77 كم عن مدينة فايز آباد شمال شرقي أفغانستان.ولم ترد بعد تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.في سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان.في يونيو/ حزيران الماضي، قتل زلزال بلغت قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف على امتداد نفس الحدود.في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230321/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-شرق-تايوان-1074967827.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زلزال, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, زلزال, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب شمال شرقي أفغانستان
تابعنا عبر
أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 6.8 على مقياس ريختر، ضرب شمال شرقي أفغانستان، وشعر به سكان باكستان، والهند، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وتركمانستان.
القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز أن الزلزال ضرب منطقة تبعد 77 كم عن مدينة فايز آباد شمال شرقي أفغانستان.
ولم ترد بعد تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
في سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان.
في يونيو/ حزيران الماضي، قتل زلزال بلغت قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف على امتداد نفس الحدود.
في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.