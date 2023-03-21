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سعيد: سنحمي سيادتنا الوطنية وتونس ليست تحت الوصاية
سعيد: سنحمي سيادتنا الوطنية وتونس ليست تحت الوصاية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكدًا أن تونس ليست تحت الانتداب أو أي نوع من الوصاية. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T07:56+0000
2023-03-21T07:56+0000
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جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته إلى ولاية القيروان وسط البلاد، مساء أمس الاثنين، بمناسبة عيد الاستقلال، بحسب قناة "نسمة" المحلية.وقال سعيد: "تونس دولة مستقلة وسوف نحمي سيادتها الوطنية، ونرفض من يتدخل في شؤوننا لأننا لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية".وأضاف الرئيس التونسي: "سيادتنا لن نفرط فيها لأحد، مات واستشهد الكثيرون، ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس حرة مستقلة، قادرون أن نقدم لهم الدروس في الحريات والحقوق والدساتير"، مشيراً إلى أن تونس مستمرة بتحقيق أهداف شعبها في العمل والحرية والكرامة.أحيت تونس، أمس الاثنين، الذكرى الـ67 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956)، والتي تحل يوم 20 مارس/ آذار من كل عام.تأتي تصريحات قيس سعيد، بعد أيام من شجب البرلمان الأوروبي ما وصفه بـ"الانجراف الاستبدادي" للرئيس التونسي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن صحفي بارز محتجز.وقال نواب في البرلمان الأوروبي، في قرار غير ملزم، إنهم "قلقون للغاية بشأن الانجراف الاستبدادي للرئيس قيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وطالب المشرعون الأوروبيون، بالإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، وهو مدير أكبر محطة إذاعية تونسية مستقلة، قائلين إنه اعتُقل "لأسباب سياسية".كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة التونسية، إلى الإفراج عن "جميع المعتقلين الآخرين بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيين والقضاة والمحامين، والنشطاء السياسيين والنقابيين".ومنذ فبراير/شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة حزبيين وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
https://sputnikarabic.ae/20230317/الرئيس-التونسي-بعض-الجهات-الخارجية-تحاول-التدخل-في-شؤون-البلاد-1074868262.html
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-إلقاء-القبض-على-وزير-عدل-تونسي-سابق-ومدير-إذاعة-1073480479.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

سعيد: سنحمي سيادتنا الوطنية وتونس ليست تحت الوصاية

07:56 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكدًا أن تونس ليست تحت الانتداب أو أي نوع من الوصاية.
جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته إلى ولاية القيروان وسط البلاد، مساء أمس الاثنين، بمناسبة عيد الاستقلال، بحسب قناة "نسمة" المحلية.
وقال سعيد: "تونس دولة مستقلة وسوف نحمي سيادتها الوطنية، ونرفض من يتدخل في شؤوننا لأننا لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية".
وأضاف الرئيس التونسي: "سيادتنا لن نفرط فيها لأحد، مات واستشهد الكثيرون، ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس حرة مستقلة، قادرون أن نقدم لهم الدروس في الحريات والحقوق والدساتير"، مشيراً إلى أن تونس مستمرة بتحقيق أهداف شعبها في العمل والحرية والكرامة.
قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
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أحيت تونس، أمس الاثنين، الذكرى الـ67 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956)، والتي تحل يوم 20 مارس/ آذار من كل عام.
تأتي تصريحات قيس سعيد، بعد أيام من شجب البرلمان الأوروبي ما وصفه بـ"الانجراف الاستبدادي" للرئيس التونسي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن صحفي بارز محتجز.
وقال نواب في البرلمان الأوروبي، في قرار غير ملزم، إنهم "قلقون للغاية بشأن الانجراف الاستبدادي للرئيس قيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
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وطالب المشرعون الأوروبيون، بالإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، وهو مدير أكبر محطة إذاعية تونسية مستقلة، قائلين إنه اعتُقل "لأسباب سياسية".
كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة التونسية، إلى الإفراج عن "جميع المعتقلين الآخرين بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيين والقضاة والمحامين، والنشطاء السياسيين والنقابيين".
ومنذ فبراير/شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة حزبيين وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
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