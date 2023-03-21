https://sputnikarabic.ae/20230321/لافروف-يعلق-على-خطط-بريطانيا-لإرسال-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف--1075000624.html
لافروف يعلق على خطط بريطانيا لإرسال اليورانيوم المنضب إلى كييف
لافروف يعلق على خطط بريطانيا لإرسال اليورانيوم المنضب إلى كييف
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T16:37+0000
2023-03-21T16:37+0000
2023-03-21T16:37+0000
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وقال لافروف في مقابلة عبر برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "إذا كان هذا صحيحًا، فإنهم (السلطات البريطانية) مستعدون ليس فقط لتحمل المخاطر، ولكن أيضًا لانتهاك القانون الإنساني الدولي، كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بريطانيا-تلزم-أوكرانيا-بتفجير-دبابات-تشالنجر-2-1074970020.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
لافروف يعلق على خطط بريطانيا لإرسال اليورانيوم المنضب إلى كييف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، إن بريطانيا مستعدة ليس فقط لتحمل مخاطر هذه العملية، ولكن لانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقال لافروف في مقابلة عبر برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "إذا كان هذا صحيحًا، فإنهم (السلطات البريطانية) مستعدون ليس فقط لتحمل المخاطر، ولكن أيضًا لانتهاك القانون الإنساني الدولي، كما كان الحال في عام 1999 في يوغوسلافيا، والعديد من الأشياء الأخرى التي يسمحون بها لأنفسهم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.