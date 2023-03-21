https://sputnikarabic.ae/20230321/مصرع-10-بحارة-إثر-غرق-قاربهم-جنوبي-المغرب-1075005666.html
مصرع 10 بحارة إثر غرق قاربهم جنوبي المغرب
مصرع 10 بحارة إثر غرق قاربهم جنوبي المغرب
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة عشرة بحارة إثر غرق قاربهم جنوب مدينة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T19:08+0000
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الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان السلطات المحلية في مدينة الداخلة، أنه "تم انتشال جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد بالجر، تعرضت لحادث غرق بعرض البحر، وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة".وأضاف البيان الصادر عن السلطات المحلية، أنه فور إشعارها بالحادث، تجندت فرق الإنقاذ المكونة من وحدات تابعة للبحرية الملكية ومصالح الأمن، من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة لطاقم السفينة".وأوضح أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، بما في ذلك الاستعانة بطائرة تابعة لمصالح الدرك الملكي لتمشيط مكان الحادث.وأشارت السلطات المحلية، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الحكومة-المغربية-تخصص-580-مليون-دولار-لتطوير-السياحة-1074856245.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصرع 10 بحارة إثر غرق قاربهم جنوبي المغرب
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة عشرة بحارة إثر غرق قاربهم جنوب مدينة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي.
الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان السلطات المحلية في مدينة الداخلة، أنه "تم انتشال جثث
10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد بالجر، تعرضت لحادث غرق بعرض البحر، وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة".
وأضاف البيان الصادر عن السلطات المحلية، أنه فور إشعارها بالحادث، تجندت فرق الإنقاذ المكونة
من وحدات تابعة للبحرية الملكية ومصالح الأمن، من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة لطاقم السفينة".
وأوضح أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، بما في ذلك الاستعانة بطائرة تابعة لمصالح الدرك الملكي لتمشيط مكان الحادث.
وأشارت السلطات المحلية، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين.