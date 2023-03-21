https://sputnikarabic.ae/20230321/وزير-الأنظمة-المصرفية-في-إيران-وروسيا-متصلة-ولن-تعتمد-على-سويفت-1074967399.html
وزير: الأنظمة المصرفية في إيران وروسيا متصلة ولن تعتمد على سويفت
وزير: الأنظمة المصرفية في إيران وروسيا متصلة ولن تعتمد على سويفت
قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، إن أنظمة الدفع المصرفية في إيران وروسيا مرتبطة بالفعل ببعضها البعض، وستتمكن البنوك قريبا من فتح... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T01:00+0000
2023-03-21T01:00+0000
2023-03-21T01:00+0000
نظام سويفت
روسيا
إيران
سبيربنك
العالم
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وأضاف خاندوزي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "اليوم، أصبحت أنظمة المدفوعات المصرفية في إيران وروسيا مرتبطة ببعضها البعض بشكل كامل، وقريبًا، بعد أن أنشأت بنوك الدولتين بنية تحتية تشريعية، ستكون قادرة على فتح حسابات لشركاتها".ولفت الوزير الإيراني، "سنكون قادرين على دمج منصاتنا المصرفية لإجراء المدفوعات، دون الحاجة إلى استخدام سويفت أو أنظمة مصرفية أخرى لنقل المعلومات وإجراء المدفوعات".ظهرت الحاجة إلى توحيد أنظمة الدفع في البلدين في عام 2018، عندما انفصلت إيران عن نظام سويفت.وفي يونيو 2022، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم أيضًا فصل عدد من البنوك الروسية ، مثل سبيربنك عن نظام سويفت.
https://sputnikarabic.ae/20230129/اتفاق-روسي-إيراني-لتسهيل-المعاملات-المالية-والمصرفية-1072847804.html
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نظام سويفت, روسيا, إيران, سبيربنك, العالم
نظام سويفت, روسيا, إيران, سبيربنك, العالم
وزير: الأنظمة المصرفية في إيران وروسيا متصلة ولن تعتمد على سويفت
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قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، إن أنظمة الدفع المصرفية في إيران وروسيا مرتبطة بالفعل ببعضها البعض، وستتمكن البنوك قريبا من فتح حسابات للشركات في كلا البلدين وإجراء المدفوعات دون استخدام نظام سويفت.
وأضاف خاندوزي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "اليوم، أصبحت أنظمة المدفوعات المصرفية
في إيران وروسيا مرتبطة ببعضها البعض بشكل كامل، وقريبًا، بعد أن أنشأت بنوك الدولتين بنية تحتية تشريعية، ستكون قادرة على فتح حسابات لشركاتها".
وأشار إلى أنه من خلال إزالة الحواجز في معاملات الصرف الأجنبي بين البلدين، ستوسع طهران وموسكو علاقاتهما التجارية والاقتصادية.
ولفت الوزير الإيراني، "سنكون قادرين على دمج منصاتنا المصرفية لإجراء المدفوعات
، دون الحاجة إلى استخدام سويفت أو أنظمة مصرفية أخرى لنقل المعلومات وإجراء المدفوعات".
ظهرت الحاجة إلى توحيد أنظمة الدفع في البلدين في عام 2018، عندما انفصلت إيران عن نظام سويفت.
وفي يونيو 2022، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم أيضًا فصل عدد من البنوك الروسية ، مثل سبيربنك عن نظام سويفت.