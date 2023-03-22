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https://sputnikarabic.ae/20230322/اكتشاف-لبنة-أساسية-للحياة-على-كوكب-بعيد-1075036430.html
اكتشاف لبنة أساسية للحياة على كوكب بعيد... فيديو
اكتشاف لبنة أساسية للحياة على كوكب بعيد... فيديو
اكتشف العلماء واحدة من اللبنات الأساسية لبناء الحمض النووي الريبي على كويكب ريوغو في الفضاء. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T14:09+0000
2023-03-22T15:13+0000
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وتشير الدراسات إلى أن مخططات الحياة ربما تم إحضارها إلى الأرض من خارج كوكبنا، وأن الأشكال البدائية للحياة يمكن أن توجد في أماكن أخرى من النظام الشمسي.وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن الباحثين وجدوا آثارا من مادة اليوراسيل، إحدى اللبنات الأساسية للحمض النووي الريبي، وكذلك "فيتامين ب 3"، وعدد من الجزيئات العضوية الأخرى على سطح الصخور الفضائية.وأشار العلماء إلى أن التحليلات السابقة للنيازك الموجودة على الأرض كشفت أن الصخور الفضائية المتساقطة احتوت على القواعد النووية الخمسة الضرورية لبناء الحياة.وتابع: "في رأيي الشخصي، من الصعب استبعاد احتمال وجود بعض أشكال الحياة في بيئات خارج كوكب الأرض".وذكرت المجلة أنه للقيام بهذا الاكتشاف الأول من نوعه، أرسلت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي "جاكسا"، المركبة الفضائية "هايابوسا 2" في رحلة طولها 200 مليون ميل (322 مليون كيلومتر) إلى ريوغو، وهو كويكب كربوني مكتظ بالمواد العضوية الغنية بالكربون.ويعتقد الباحثون أن الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات تشكلت عندما انطلق الجليد بين النجوم بأشعة كونية مكثفة، مما أدى إلى تكسير الجزيئات البسيطة المحاصرة بداخلها وإعادة تكوينها في تكوينات أكثر تعقيدا، بحسب مجلة "livescience" العلمية.وأكد العلماء أن ريوغو ليست صخرة الفضاء الوحيدة. ففي عام 2021، جمعت المركبة الفضائية أوزوريس ريكس التابعة لـ"ناسا" عينة صخرية من كويكب آخر على شكل ماسي يدعى بينو.
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منوعات

اكتشاف لبنة أساسية للحياة على كوكب بعيد... فيديو

14:09 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 15:13 GMT 22.03.2023)
© Photo / JAXA / أول صور في التاريخ من على سطح مذنب ريوغو
أول صور في التاريخ من على سطح مذنب ريوغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Photo / JAXA /
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اكتشف العلماء واحدة من اللبنات الأساسية لبناء الحمض النووي الريبي على كويكب ريوغو في الفضاء.
وتشير الدراسات إلى أن مخططات الحياة ربما تم إحضارها إلى الأرض من خارج كوكبنا، وأن الأشكال البدائية للحياة يمكن أن توجد في أماكن أخرى من النظام الشمسي.
وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن الباحثين وجدوا آثارا من مادة اليوراسيل، إحدى اللبنات الأساسية للحمض النووي الريبي، وكذلك "فيتامين ب 3"، وعدد من الجزيئات العضوية الأخرى على سطح الصخور الفضائية.
وأشار العلماء إلى أن التحليلات السابقة للنيازك الموجودة على الأرض كشفت أن الصخور الفضائية المتساقطة احتوت على القواعد النووية الخمسة الضرورية لبناء الحياة.

قال المؤلف الرئيسي ياسوهيرو أوبا، الأستاذ المساعد في جامعة "هوكايدو" في اليابان: "طالما أن اليوراسيل والقواعد النووية الأخرى موجودة في الفضاء، فهذا يعني أن مكونات الأحماض النووية [الحمض النووي والحمض النووي الريبي] موجودة في تلك البيئة.

وتابع: "في رأيي الشخصي، من الصعب استبعاد احتمال وجود بعض أشكال الحياة في بيئات خارج كوكب الأرض".
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وذكرت المجلة أنه للقيام بهذا الاكتشاف الأول من نوعه، أرسلت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي "جاكسا"، المركبة الفضائية "هايابوسا 2" في رحلة طولها 200 مليون ميل (322 مليون كيلومتر) إلى ريوغو، وهو كويكب كربوني مكتظ بالمواد العضوية الغنية بالكربون.

ووفقا للباحثين، من المحتمل أن يكون جزء كبير من محتويات ريوغو التي تراكمت، قد نشأ من السديم نفسه الذي تشكلت منه الشمس وكواكب نظامنا الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة.

ويعتقد الباحثون أن الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات تشكلت عندما انطلق الجليد بين النجوم بأشعة كونية مكثفة، مما أدى إلى تكسير الجزيئات البسيطة المحاصرة بداخلها وإعادة تكوينها في تكوينات أكثر تعقيدا، بحسب مجلة "livescience" العلمية.
وأكد العلماء أن ريوغو ليست صخرة الفضاء الوحيدة. ففي عام 2021، جمعت المركبة الفضائية أوزوريس ريكس التابعة لـ"ناسا" عينة صخرية من كويكب آخر على شكل ماسي يدعى بينو.
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