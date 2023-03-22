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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة له، مساء اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T18:47+0000
2023-03-22T18:47+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "سقطت مساء اليوم مسيّرة تابعة للجيش على الأراضي السورية".وأضاف أدرعي :"لا خوف من تسرب معلومات من المسيرة التي سقطت داخل الأراضي السورية".يذكر أن هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، حيث سقط عدد من المسيرات داخل الأراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة والضفة الغربية مؤخراً.
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية

18:47 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة له، مساء اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية.
رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "سقطت مساء اليوم مسيّرة تابعة للجيش على الأراضي السورية".
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وأضاف أدرعي :"لا خوف من تسرب معلومات من المسيرة التي سقطت داخل الأراضي السورية".
يذكر أن هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، حيث سقط عدد من المسيرات داخل الأراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة والضفة الغربية مؤخراً.
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