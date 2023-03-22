https://sputnikarabic.ae/20230322/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-مسيرة-تابعة-له-داخل-الأراضي-السورية-1075049080.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة له، مساء اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T18:47+0000
2023-03-22T18:47+0000
2023-03-22T18:47+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "سقطت مساء اليوم مسيّرة تابعة للجيش على الأراضي السورية".وأضاف أدرعي :"لا خوف من تسرب معلومات من المسيرة التي سقطت داخل الأراضي السورية".يذكر أن هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، حيث سقط عدد من المسيرات داخل الأراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة والضفة الغربية مؤخراً.
https://sputnikarabic.ae/20230228/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-وقف-الاستفزازات-المسلحة-ضد-سوريا-1074153844.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة له، مساء اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية.
رام الله - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "سقطت مساء اليوم مسيّرة تابعة للجيش على الأراضي السورية".
وأضاف أدرعي :"لا خوف من تسرب معلومات من المسيرة التي سقطت داخل الأراضي السورية".
يذكر أن هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، حيث سقط عدد من المسيرات داخل الأراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة والضفة الغربية مؤخراً.