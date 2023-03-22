https://sputnikarabic.ae/20230322/بعثة-روسيا-الدائمة-لدى-الأمم-المتحدة-لندن-تدفع-كييف-لتصعيد-الصراع-مع-روسيا--1075048022.html
بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: لندن تدفع كييف لتصعيد الصراع مع روسيا
بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: لندن تدفع كييف لتصعيد الصراع مع روسيا
أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن لندن تدفع كييف لتصعيد الصراع مع روسيا من خلال تزويدها بذخيرة اليورانيوم المنضب. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T18:11+0000
2023-03-22T18:11+0000
2023-03-22T18:11+0000
روسيا
العالم
الامم المتحدة
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
وجاء في بيان صادر عن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة: "من خلال استفزاز نظام كييف لاستخدام الذخيرة ذات المكون النووي، تدفع لندن السلطات الأوكرانية الحالية إلى إطالة وتصعيد الصراع مع روسيا، بغض النظر عن المعاناة والخسائر بين السكان المدنيين".وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن مثل هذه الخطوة لا تترك لكييف أي فرصة لتسوية سياسية ودبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.وأشارت البعثة إلى أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب هو القاعدة الشائعة في العمليات القتالية للجيش البريطاني.في وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن هذه المبادرة، إن الغرب " قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالكلمات، بل بالأفعال".ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثل هذه الشحنات بأنها خطوة نحو تصعيد خطير.وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة سعاد العزاوي، طبيبة الهندسة الجيولوجية من كلية "كولورادو" للمناجم في أمريكا، إن استخدام الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأمريكي في العراق أدى إلى زيادة عدد حالات السرطان والأمراض المرتبطة بالنشاط الإشعاعي بمقدار ستة أضعاف.
https://sputnikarabic.ae/20230322/كبير-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-الغرب-لا-يدرك-ارتكابه-أخطاء-جسيمة-ولا-يمكنه-مواجهة-روسيا-1075040131.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الامم المتحدة, بريطانيا
روسيا, العالم, الامم المتحدة, بريطانيا
بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: لندن تدفع كييف لتصعيد الصراع مع روسيا
تابعنا عبر
أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن لندن تدفع كييف لتصعيد الصراع مع روسيا من خلال تزويدها بذخيرة اليورانيوم المنضب.
وجاء في بيان صادر عن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة: "من خلال استفزاز نظام كييف لاستخدام الذخيرة ذات المكون النووي، تدفع لندن السلطات الأوكرانية الحالية إلى إطالة وتصعيد الصراع مع روسيا، بغض النظر عن المعاناة والخسائر بين السكان المدنيين".
وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن مثل هذه الخطوة لا تترك لكييف أي فرصة لتسوية سياسية ودبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.
وأضاف البيان: "يجب على لندن وكييف أن تدركا أن الخطوات المتهورة والخطيرة للغاية التي تهدف إلى زيادة تفاقم الأزمة حول أوكرانيا من خلال توريد واستخدام الذخيرة ذات المكون النووي لن تبقى دون رد مناسب من روسيا".
وأشارت البعثة إلى أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب هو القاعدة الشائعة في العمليات القتالية للجيش البريطاني.
في وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن هذه المبادرة، إن الغرب " قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالكلمات، بل بالأفعال".
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثل هذه الشحنات بأنها خطوة نحو تصعيد خطير.
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة سعاد العزاوي، طبيبة الهندسة الجيولوجية من كلية "كولورادو" للمناجم في أمريكا، إن استخدام الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأمريكي في العراق أدى إلى زيادة عدد حالات السرطان والأمراض المرتبطة بالنشاط الإشعاعي بمقدار ستة أضعاف.