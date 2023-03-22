https://sputnikarabic.ae/20230322/بعد-التحذير-من-تسببها-في-حرب-عالمية-ثالثة-ما-هي-قدرات-قاذفات-بي---52-الأمريكية-1075030166.html

بعد التحذير من تسببها في حرب عالمية ثالثة... ما هي قدرات قاذفات "بي - 52" الأمريكية؟

بعد التحذير من تسببها في حرب عالمية ثالثة... ما هي قدرات قاذفات "بي - 52" الأمريكية؟

تمثل طائرات "بي - 52" رأس حربة في القوة الجوية الأمريكية فيما يتعلق بالمهام الجوية بعيدة المدى خاصة أنها تستطيع حمل أسلحة نووية وتقليدية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T12:53+0000

2023-03-22T12:53+0000

2023-03-22T12:53+0000

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تصنف "بي - 52" ضمن القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأمريكية ويرجع تاريخ أول رحلاتها الجوية إلى عام 1952، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية.ما هي المواصفات الفنية لـ "بي - 52"؟ما هو تسليح "بي - 52"؟منذ تطور الدفاعات الجوية إلى مستويات عالية قبل عدة عقود، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسليح الطائرة "بي - 52" بصواريخ مجنحة حتى تكون قادرة على إطلاقها قبل دخول المجال الجوية للدول الأخرى.ورغم ذلك فإن التطور الهائل الذي شهدته وسائل الدفاع الجوي المختلفة وخاصة أنظمة الصواريخ الروسية جعل الطائرة ضمن نطاق تغطيتها حتى عندما تكون على بعد كبير خارج نطاق المجال الجوي الروسي.يذكر أن تقارير إخبارية حذرت من تسبب قاذفات "بي - 52" الأمريكية في اندلاع حرب عالمية ثالثة بعدما قامت بالتحليق بالقرب من الحدود الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-دوريات-قاذفات-بي-52-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075013011.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن