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https://sputnikarabic.ae/20230322/بعد-التحذير-من-تسببها-في-حرب-عالمية-ثالثة-ما-هي-قدرات-قاذفات-بي---52-الأمريكية-1075030166.html
بعد التحذير من تسببها في حرب عالمية ثالثة... ما هي قدرات قاذفات "بي - 52" الأمريكية؟
بعد التحذير من تسببها في حرب عالمية ثالثة... ما هي قدرات قاذفات "بي - 52" الأمريكية؟
تمثل طائرات "بي - 52" رأس حربة في القوة الجوية الأمريكية فيما يتعلق بالمهام الجوية بعيدة المدى خاصة أنها تستطيع حمل أسلحة نووية وتقليدية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:53+0000
2023-03-22T12:53+0000
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تصنف "بي - 52" ضمن القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأمريكية ويرجع تاريخ أول رحلاتها الجوية إلى عام 1952، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية.ما هي المواصفات الفنية لـ "بي - 52"؟ما هو تسليح "بي - 52"؟منذ تطور الدفاعات الجوية إلى مستويات عالية قبل عدة عقود، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسليح الطائرة "بي - 52" بصواريخ مجنحة حتى تكون قادرة على إطلاقها قبل دخول المجال الجوية للدول الأخرى.ورغم ذلك فإن التطور الهائل الذي شهدته وسائل الدفاع الجوي المختلفة وخاصة أنظمة الصواريخ الروسية جعل الطائرة ضمن نطاق تغطيتها حتى عندما تكون على بعد كبير خارج نطاق المجال الجوي الروسي.يذكر أن تقارير إخبارية حذرت من تسبب قاذفات "بي - 52" الأمريكية في اندلاع حرب عالمية ثالثة بعدما قامت بالتحليق بالقرب من الحدود الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-دوريات-قاذفات-بي-52-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075013011.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بعد التحذير من تسببها في حرب عالمية ثالثة... ما هي قدرات قاذفات "بي - 52" الأمريكية؟

12:53 GMT 22.03.2023
© Arabic-military.comالقاذفة "بي 52 ستراتوفورتريس"
القاذفة بي 52 ستراتوفورتريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Arabic-military.com
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تمثل طائرات "بي - 52" رأس حربة في القوة الجوية الأمريكية فيما يتعلق بالمهام الجوية بعيدة المدى خاصة أنها تستطيع حمل أسلحة نووية وتقليدية.
تصنف "بي - 52" ضمن القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأمريكية ويرجع تاريخ أول رحلاتها الجوية إلى عام 1952، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية.

ما هي المواصفات الفنية لـ "بي - 52"؟

الوزن: 83 طنا.
الحمولة: 31 طنا.
السرعة: 1100 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 15 ألف متر.
المدى: 14 ألف كلم.
الطاقم: 5 أفراد.

ما هو تسليح "بي - 52"؟

قنابل نووية.
قنابل تقليدية.
أسلحة ذكية.
ألغام وقذائف.
صواريخ مجنحة.
منذ تطور الدفاعات الجوية إلى مستويات عالية قبل عدة عقود، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسليح الطائرة "بي - 52" بصواريخ مجنحة حتى تكون قادرة على إطلاقها قبل دخول المجال الجوية للدول الأخرى.
قاذفة قنابل بي-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
صحيفة: دوريات قاذفات "بي-52" الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
05:10 GMT
ورغم ذلك فإن التطور الهائل الذي شهدته وسائل الدفاع الجوي المختلفة وخاصة أنظمة الصواريخ الروسية جعل الطائرة ضمن نطاق تغطيتها حتى عندما تكون على بعد كبير خارج نطاق المجال الجوي الروسي.
يذكر أن تقارير إخبارية حذرت من تسبب قاذفات "بي - 52" الأمريكية في اندلاع حرب عالمية ثالثة بعدما قامت بالتحليق بالقرب من الحدود الروسية.
معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
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