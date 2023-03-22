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https://sputnikarabic.ae/20230322/جندي-أمريكي-سابق-يقتل-4-أشخاص-بينهم-3-أطفال-رميا-بالرصاص-في-كارولاينا-الجنوبية-1075053050.html
جندي أمريكي سابق يقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال رميا بالرصاص في كارولاينا الجنوبية
جندي أمريكي سابق يقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال رميا بالرصاص في كارولاينا الجنوبية
أطلق جندي أمريكي سابق النار وقتل أحد أفراد الخدمة الفعلية وثلاثة أطفال في منزل زوجته السابقة على بعد تسعة أميال من قاعدة شو الجوية بكارولينا الجنوبية، قبل أن... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T22:01+0000
2023-03-22T22:01+0000
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وقع إطلاق النار في منزل أليثا هوليداي، التي نجت من الهجوم في مدينة سومتر، وفقا للسلطات المحلية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وقال رئيس شرطة سومتر، راسل رورك، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الجندي السابق تشارلز سلاكس جونيور قتل أيضا جنديا بالجيش كان يعمل مع والدة الأطفال، وصدف تواجده في المنزل.حجب الجيش الأمريكي اسم جندي الخدمة البالغ من العمر 38 عاما والذي قتل في الواقعة، لحين إخطار أقربائه.كان الأطفال القتلى في سن 5 و6 و11 سنة نائمين في فراشهم عندما اقتحم الجاني المكان وأطلق النار عليهم.وأضاف رورك إن سلاكس أطلق النار على زميله في الفناء الخلفي بينما حاولت الأم منعه، فقام بدفعها وصعد إلى الطابق العلوي وأطلق النار على الأطفال، في أسرتهم، قبل أن يقتل نفسه على الدرج.وقال روبي بيكر، الطبيب الشرعي في مقاطعة سومتر، إنه لم يتم الكشف عن هوية الجندي المقتول لأن المسؤولين ما زالوا يحاولون تحديد أقرب أقربائه.كان سلاكس مدنيا تم تعيينه في الجيش الأمريكي في قاعدة شو الجوية، بينما تم تعيين الجندي القتيل هناك أيضا، وفقًا لمعلومات من الجيش.قال مدير المدرسة ويليام رايت في بيان إن منطقة مدرسة سومتر حزينة على فقدان ثلاثة طلاب، من بينهم شقيقان التحقوا بمدرسة ميلوود الابتدائية، وثالث التحق بمدرسة أليس درايف الإعدادية.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الجيش الأمريكي
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الجيش الأمريكي

جندي أمريكي سابق يقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال رميا بالرصاص في كارولاينا الجنوبية

22:01 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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أطلق جندي أمريكي سابق النار وقتل أحد أفراد الخدمة الفعلية وثلاثة أطفال في منزل زوجته السابقة على بعد تسعة أميال من قاعدة شو الجوية بكارولينا الجنوبية، قبل أن يقتل نفسه، وفق جهات إنفاذ القانون.
وقع إطلاق النار في منزل أليثا هوليداي، التي نجت من الهجوم في مدينة سومتر، وفقا للسلطات المحلية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وقال رئيس شرطة سومتر، راسل رورك، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الجندي السابق تشارلز سلاكس جونيور قتل أيضا جنديا بالجيش كان يعمل مع والدة الأطفال، وصدف تواجده في المنزل.
حجب الجيش الأمريكي اسم جندي الخدمة البالغ من العمر 38 عاما والذي قتل في الواقعة، لحين إخطار أقربائه.
كان الأطفال القتلى في سن 5 و6 و11 سنة نائمين في فراشهم عندما اقتحم الجاني المكان وأطلق النار عليهم.
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وأضاف رورك إن سلاكس أطلق النار على زميله في الفناء الخلفي بينما حاولت الأم منعه، فقام بدفعها وصعد إلى الطابق العلوي وأطلق النار على الأطفال، في أسرتهم، قبل أن يقتل نفسه على الدرج.
وقال روبي بيكر، الطبيب الشرعي في مقاطعة سومتر، إنه لم يتم الكشف عن هوية الجندي المقتول لأن المسؤولين ما زالوا يحاولون تحديد أقرب أقربائه.
كان سلاكس مدنيا تم تعيينه في الجيش الأمريكي في قاعدة شو الجوية، بينما تم تعيين الجندي القتيل هناك أيضا، وفقًا لمعلومات من الجيش.
قال مدير المدرسة ويليام رايت في بيان إن منطقة مدرسة سومتر حزينة على فقدان ثلاثة طلاب، من بينهم شقيقان التحقوا بمدرسة ميلوود الابتدائية، وثالث التحق بمدرسة أليس درايف الإعدادية.
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