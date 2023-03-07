تقارير: أمريكا تسجل 40% زيادة في عمليات إطلاق النار الجماعية
12:36 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 07.03.2023)
© AP Photo / Lisa Marie Paneكاتم صوت سلاح ناري
© AP Photo / Lisa Marie Pane
قالت تقارير حقوقية إن نسبة عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت زيادة 40% خلال العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022.
ووفقا لما نشرته منظمة أمريكية معنية برصد العنف الناتج عن استخدام السلاح داخل المجتمع الامريكي، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد بلغ عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة منذ بداية العام 104، وهو ما يزيد بنسبة 40% عن نفس الفترة من عام 2022.
Real-time U.S. gun violence data for 2023, as of March 6th:— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) March 6, 2023
•3,237 deaths
•5,584 injuries
•103 mass shootings
•9 mass murders
•145 children (age 0-11) shot
•901 teenagers (age 12-17) shot
•194 defensive use incidents
•266 unintentional shootings
•~4,290 suicides*
وقالت: "كان هناك 74 حادث إطلاق نار جماعي بحلول هذا التاريخ من العام الماضي"، مؤكدة أنه "تم الإبلاغ عن إجمالي 646 حادث إطلاق نار جماعي العام الماضي".
كما حددت أن الأمر استغرق 65 يومًا فقط منذ بداية العام للوصول إلى 100 نقطة، للمقارنة، في عام 2022 استغرق الأمر 78 يومًا، وفي عام 2021 استغرق 80 يومًا، وفي عام 2020، استغرق الأمر 126 يومًا.
BREAKING: With eight mass shootings over the weekend, the U.S. has now reached 100+ mass shootings (4+ shot and/or killed - not including the shooter) in 2023.— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) March 6, 2023
Complete list → https://t.co/CTud7ZTO8B pic.twitter.com/ifaYoeE3LQ
وتفصيلا نشرت المنظمة إحصائيات تظهر بيانات عنف الأسلحة النارية الأمريكية في الوقت الفعلي لعام 2023، اعتبارًا من 6 مارس/ آذار الجاري، حيث تم تسجديل 3237 حالة وفاة، و5،584 إصابة، و103 حادث إطلاق نار جماعي، و9 جرائم قتل جماعي.
إضافة إلى ذلك رصدت مقتل 145 طفلاً (من سن 0 إلى 11 عامًا) بالرصاص، و901 مراهق (من سن 12 إلى 17) بالطريقة ذاتها، و194 حادث استخدام دفاعي، و266 إطلاق نار غير مقصود، إضافة إلى 4290 حالة انتحار.
As of this month, there have now been over 7,000 gun deaths (including the # of approximate suicides based on CDC data) so far this year in the United States – an approximate average of 118 per day. https://t.co/uUc3P16lZK— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) March 6, 2023
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد أمر الشهر الماضي، تخصيص 231 مليون دولار لوزارة العدل لمكافحة العنف المسلح ومنع الحوادث المحتملة.
وفي وقت لاحق من الشهر، بعد إطلاق النار المميت في ميسيسيبي الذي أودى بحياة ستة أشخاص، قال بايدن إن عنف السلاح كان وباءً في البلاد وحث الكونغرس على اتخاذ إجراءات فورية.
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