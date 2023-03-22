https://sputnikarabic.ae/20230322/دول-مجموعة-السبع-قد-تفرض-قيودا-على-تجارة-الألماس-الروسي-1075045055.html

دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي

دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي

قال مدير مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي جيمس أوبراين، اليوم الأربعاء، إن دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي في مؤتمر القمة المقبل للمجموعة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T16:53+0000

2023-03-22T16:53+0000

2023-03-22T16:55+0000

روسيا

العالم

الماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/09/1049806475_0:92:1746:1074_1920x0_80_0_0_5fbce54b40344ebfebdcce144e719c98.jpg

وقال أوبراين: "الشركات ستكون مطالبة بالإعلان عن أصل الأحجار الكريمة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من دخل أكبر منجم للألماس في العالم، شركة "ألروسا" الروسية، المملوكة جزئيا للدولة. وتخشى بلدان مجموعة الـ 7 أن تذهب الأموال التي تتلقاها لتمويل العملية الخاصة".كان الاتحاد الأوروبي ينوي في السابق فرض قيود على تجارة الماس الروسي، لكن بعض أعضاء الكتلة عارضوا ذلك.وحذر الدبلوماسيون البلجيكيون وجماعات الضغط في مركز "أنتويرب" للألماس من أن العقوبات ضد "ألروسا" ستكلف خسارة آلاف الوظائف في أكبر بورصة للألماس في العالم.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-روسيا-لن-تقبل-بعقوبات-أحادية-الجانب-غير-مشروعة-ويجب-رفعها-1074931476.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الماس