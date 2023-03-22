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دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي
دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي
قال مدير مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي جيمس أوبراين، اليوم الأربعاء، إن دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي في مؤتمر القمة المقبل للمجموعة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T16:53+0000
2023-03-22T16:55+0000
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وقال أوبراين: "الشركات ستكون مطالبة بالإعلان عن أصل الأحجار الكريمة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من دخل أكبر منجم للألماس في العالم، شركة "ألروسا" الروسية، المملوكة جزئيا للدولة. وتخشى بلدان مجموعة الـ 7 أن تذهب الأموال التي تتلقاها لتمويل العملية الخاصة".كان الاتحاد الأوروبي ينوي في السابق فرض قيود على تجارة الماس الروسي، لكن بعض أعضاء الكتلة عارضوا ذلك.وحذر الدبلوماسيون البلجيكيون وجماعات الضغط في مركز "أنتويرب" للألماس من أن العقوبات ضد "ألروسا" ستكلف خسارة آلاف الوظائف في أكبر بورصة للألماس في العالم.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-روسيا-لن-تقبل-بعقوبات-أحادية-الجانب-غير-مشروعة-ويجب-رفعها-1074931476.html
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روسيا, العالم, الماس
روسيا, العالم, الماس

دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي

16:53 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 16:55 GMT 22.03.2023)
© AFP 2023 / SAM PANTHAKYألماس
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / SAM PANTHAKY
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قال مدير مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي جيمس أوبراين، اليوم الأربعاء، إن دول مجموعة السبع قد تفرض قيودا على تجارة الألماس الروسي في مؤتمر القمة المقبل للمجموعة.
وقال أوبراين: "الشركات ستكون مطالبة بالإعلان عن أصل الأحجار الكريمة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من دخل أكبر منجم للألماس في العالم، شركة "ألروسا" الروسية، المملوكة جزئيا للدولة. وتخشى بلدان مجموعة الـ 7 أن تذهب الأموال التي تتلقاها لتمويل العملية الخاصة".

تمثل روسيا ثلث إجمالي إمدادات الألماس العالمية. تخضع شركة "ألروسا" لعقوبات أمريكية وبريطانية منذ أبريل/ نيسان 2022. كما يحظر استيراد الألماس الروسي في أمريكا. ومع ذلك، فإن معظم الأحجار التي استخرجتها "ألروسا" تدخل السوق الأمريكية على شكل ماس مصقول من خلال وسطاء من الهند وبلجيكا.

كان الاتحاد الأوروبي ينوي في السابق فرض قيود على تجارة الماس الروسي، لكن بعض أعضاء الكتلة عارضوا ذلك.
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وحذر الدبلوماسيون البلجيكيون وجماعات الضغط في مركز "أنتويرب" للألماس من أن العقوبات ضد "ألروسا" ستكلف خسارة آلاف الوظائف في أكبر بورصة للألماس في العالم.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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